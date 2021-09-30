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Затравленная Бородина оправдалась за фото дочерей с Даней Милохиным

  /   Обновлено: 30 сентября 2021 21:06
Шоу-бизнес
Затравленная Бородина оправдалась за фото дочерей с Даней Милохиным
instagram.com  /  @borodylia

Москва, 30 сентября. Телеведущая Ксения Бородина критиковала блогера Даню Милохина за выходы в свет в женских образах. После того, как ее дочери сфотографировались со звездой, ей пришлось оправдаться.

Ксения Бородина участвует в проекте «Ледниковый период». Одним из участников шоу стал Даня Милохин, который катается в паре с фигуристкой Евгенией Медведевой. Дочери ведущей скандального «Дома-2», посетив съемку, сделали фото с кумиром молодежи.

Пользователи обрушились с критикой на Бородину, которая, по их мнению, быстро поменяла мнение о Милохине. Они затравили звезду и напомнили ей, что некоторое время назад она говорила о негативном влиянии блогера на подрастающее поколение.

«Мы участвуем в одном проекте. И что теперь — мне проходить мимо Дани и делать вид, будто я его не знаю?! Дети сфоткались, им нравятся его песни. Я не против его творчества, я против платьев и маникюра на мужике!» — приводит «СтарХит» слова знаменитой ведущей.

Ксения Бородина поглощена проектом «Ледниковый период». Она показывает кадры с тренировки со своим партнером. В середине сентября звезда повредила ногу во время съемок «Дома-2». Но это не остановило ее на пути к участию в «Ледниковом периоде».

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соцсети бородина Милохин
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