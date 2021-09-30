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Спецслужбы Судана арестовали лидера связанной с ИГ группировки
Весь мир
Спецслужбы Судана арестовали лидера связанной с ИГ группировки
Федеральное агентство новостей  /  Аббас Джума

Хартум, 30 сентября. Силовики арестовали лидера террористической группировки в Порт-Судане, связанной с организацией «Исламское государство»1 (запрещена в РФ).

Источники в службах безопасности сообщили, что задержанный возглавлял ячейку, которая убила нескольких оперативников во вторник, 28 сентября. При нем обнаружили паспорт гражданина Египта.

Захват террориста состоялся накануне возле здания гостиницы Sultan в Хартуме. СМИ распространили видео ареста.

Два дня назад сотрудники разведки провели операцию по ликвидации ячейки организации ИГ1 в районах Джебра и Аль-Азхари к югу от столицы. При задержании боевики оказали сопротивление. Число погибших силовиков в результате столкновений достигло шести человек.

Суданские власти провели несколько рейдов, в ходе которых арестовали более 40 подозреваемых в принадлежности к экстремистской группировке. Они имеют гражданство Ирака, Йемена и Египта.

Среди арестованных — видный член «Братьев-мусульман» (террористическая организация, запрещенная в РФ) Акрам Абдель Бади. С 2014 года он преследуется египетской судебной системой.

Источники в СБ рассказали, что Каир запросил экстрадицию задержанных египтян. В ходе контактов по линии разведки стороны договорились, что Хартум передаст экстремистов после завершения расследования.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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иг судан
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