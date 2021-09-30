The Drive: США намерены догнать Россию в сфере гиперзвука с помощью старого бомбардировщика

Вашингтон, 30 сентября. Американские специалисты работают над созданием нового вооружения для сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer. Об этом пишет портал The Drive.

По словам аналитиков издания, в 2022 году компания Boeing начнет испытания гиперзвукового оружия для B-1B Lancer, который стоит на вооружении ВВС США с 1984 года. При этом совсем недавно 17 из 60 оставшихся бомбардировщиков были отправлены на свалку, передает «ПолитРоссия».

Эксперты отмечают, что B-1B является эхом холодной войны, однако его превращение в «ракетный грузовик» для гиперзвукового оружия позволит Пентагону сократить отставание от России.

«Гиперзвуковые боеприпасы помогут на время сохранить актуальность ракетоносцев B-1», — говорится в публикации.

При этом в настоящее время несколько экспериментальных гиперзвуковых ракет воздушного базирования для ВВС США проходят испытания. Предполагается, что бомбардировщики B-1B Lancer получат в конечном итоге два типа гиперзвуковых ракет. Новые снаряды будут оснащены обычной боеголовкой.

Пентагон уже давно стремится к созданию гиперзвуковых ракет. Однако американские военные сталкиваются с серьезными трудностями на этом пути. Так, в июле 2021 года ВВС США потерпели неудачу в ходе очередных испытаний ракеты Booster Test Vehicle 1b, которая рухнула на землю из-за проблем с двигателем.