Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 сентября 22:21
22:14
Шоу-бизнес
Бывшей солистке группы «Ленинград» в Калининграде собирают деньги на операцию
22:08
Весь мир
Общественники ЦАР выступили против любых переговоров правительства с боевиками
22:02
Спорт
«Спартак» на выезде сенсационно обыграл «Наполи» после пропущенного гола в начале матча
21:54
Весь мир
Армия ЦАР успешно противостоит боевикам и проводит разминирование территории страны
21:51
Весь мир
Германия выделит 435 млн евро для поддержки Судана
21:41
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин впал в депрессию после смерти 42-летней супруги
21:41
Весь мир
Миротворцев ООН обвинили в установке противопехотных мин на территории ЦАР
21:38
Шоу-бизнес
Наташа Королева отреагировала на просьбу Азизы подарить ей яйцеклетки
21:35
Весь мир
Африканский политолог Донгобада назвал Гоиту лучшим претендентом на пост президента Мали
21:29
Политика
Лукашенко опроверг сообщения о насилии над задержанными
Все новости

The Drive: США намерены догнать Россию в сфере гиперзвука с помощью старого бомбардировщика

  /   Обновлено: 30 сентября 2021 21:00
Армия
The Drive: США намерены догнать Россию в сфере гиперзвука с помощью старого бомбардировщика
wikipedia.org  /  United States Air Force photo by Staff Sgt. Bennie J. Davis III / Public Domain

Вашингтон, 30 сентября. Американские специалисты работают над созданием нового вооружения для сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer. Об этом пишет портал The Drive.

По словам аналитиков издания, в 2022 году компания Boeing начнет испытания гиперзвукового оружия для B-1B Lancer, который стоит на вооружении ВВС США с 1984 года. При этом совсем недавно 17 из 60 оставшихся бомбардировщиков были отправлены на свалку, передает «ПолитРоссия».

Эксперты отмечают, что B-1B является эхом холодной войны, однако его превращение в «ракетный грузовик» для гиперзвукового оружия позволит Пентагону сократить отставание от России.

«Гиперзвуковые боеприпасы помогут на время сохранить актуальность ракетоносцев B-1», — говорится в публикации.

При этом в настоящее время несколько экспериментальных гиперзвуковых ракет воздушного базирования для ВВС США проходят испытания. Предполагается, что бомбардировщики B-1B Lancer получат в конечном итоге два типа гиперзвуковых ракет. Новые снаряды будут оснащены обычной боеголовкой.

Пентагон уже давно стремится к созданию гиперзвуковых ракет. Однако американские военные сталкиваются с серьезными трудностями на этом пути. Так, в июле 2021 года ВВС США потерпели неудачу в ходе очередных испытаний ракеты Booster Test Vehicle 1b, которая рухнула на землю из-за проблем с двигателем.

Вернуться назад

Все новости / Армия / The Drive: США намерены догнать Россию в сфере гиперзвука с помощью старого бомбардировщика
россия сша гиперзвук
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru