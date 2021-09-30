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Android-троян GriftHorse заразил более 10 миллионов смартфонов
Экономика
Android-троян GriftHorse заразил более 10 миллионов смартфонов
Федеральное агентство новостей

Москва, 30 сентября. Новый вид вредоносного программного обеспечения заставил миллионы пользователей потерять деньги.

Компания Zimperium, занимающаяся кибербезопасностью, выявила массовые заражения смартфонов вирусом GriftHorse. Он распространялся через магазин Play Маркет под видом безобидных приложений. Об этом пишет «Пепелац Ньюс».

После установки троянский вирус начинает генерировать сообщений о призах и подарках. Злоумышленники пытаются вызвать этим интерес пользователя. Если им удастся получить заветный клик, то открывается веб-страница, где предлагается ввести номер телефона.

В случае успеха мошенники подписывают жертву на платные SMS-услуги. Их стоимость может превышать 2,5 тысячи рублей в месяц. Злоумышленники присваивают средства и пользуются вирусом для получения заработка.

Повышенная активность мошенников ранее была зафиксирована на сайте Dark Money. ФАН рассказывал, как с его помощью преступники обмениваются чужими личными данными.

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