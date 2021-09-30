Полимерные волокна помогут решить проблему нехватки донорских органов в будущем

Москва, 30 сентября. Группа исследователей из ведущих российских научных институтов разработала способ создания волокон, подходящих для «выращивания» искусственных органов.

Основой исследования стал метод электроформования. Его применяют для создания полимерных микро- и нановолокон. Благодаря воздействию сильного электрического поля, раствор из полимеров вытягивается в тонкое волокно, которое дрейфует на подложку (приемный коллектор). Осаждаясь, полимерные волокна формируют готовый материал.

Из полученного материала можно создать «каркас» для клеточных слоев. Если туда «заселить» стволовые клетки, то можно вырастить настоящий человеческий орган. Разработка решит проблему нехватки донорских органов и избавит от негативных эффектов, связанных с неидеальной совместимостью, сообщается на официальном сайте НИЦ «Курчатовский институт» .

В исследовательскую группу вошли специалисты Курчатовского института, Московского физико-технического института и Института электрофизики и электроэнергетики РАН. Результаты опубликованы в журнале Chemical Engineering Journal.

Ранее стало известно, что российские врачи с начала 2021 года провели более 1,5 тысячи операций по пересадке органов. За время пандемии коронавируса в нескольких субъектах страны были открыты две новые программы трансплантации почек, а также программа трансплантации сердца.