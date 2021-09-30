Экипажи вертолетов Ми-26 выполнили воздушную переброску «истребителей» под Петербургом

Санкт-Петербург, 30 сентября. Пилоты транспортных вертолетов Ми-26 отработали воздушную переброску имитирующего истребители груза в рамках учебных полетов Ленинградской армии ВВС и ПВО Южного военного округа.

Известно, что во время тренировки экипажи транспортников Ми-26 отработали крепление, подъем, транспортировку и погрузку самолета. Отмечается, что помимо груза, имитирующего «истребитель», военнослужащие ЮВО также использовали имитаторы контейнеров с гуманитарной помощью.

Перевозка груза на внешней подвеске является одной из самых сложных и трудоемких операций, производимых экипажами транспортных вертолетов. Именно поэтому пилоты регулярно оттачивают этот навык во время учений.

Транспортник Ми-26 — это самая большая винтокрылая машина в мире. С помощью этого вертолета можно осуществлять переброску 20 тонн груза на внешней подвеске или внутри кабины, а взлетная масса «гиганта» достигает 56 тонн.

Ранее сообщалось, что российские конструкторы приступили к разработке комплекса радиоэлектронной борьбы на базе транспортно-штурмового вертолета Ми-8АМТШ.