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Власти России профинансируют программу популяризации науки
Экономика
Власти России профинансируют программу популяризации науки
pixabay.com

Москва, 30 сентября. Около 160 млн рублей будет ежегодно поступать на популяризацию науки в России. Такая информация содержится в материалах к внесенному в Госдуму проекту федерального бюджета.

Денежные средства будут выделяться в 2022-2024 годах в рамках государственной программы РФ «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» (ГП НТР).

«Ведомственный проекты: "Популяризация науки и технологий": 2022 год — 158 млн 299,6 тыс. рублей, 2023 год — 158 млн 299,6 тыс. рублей, 2024 год — 158 млн 299,6 тыс. рублей», — сообщается в документе.

Кроме того, от 27 до 178 млрд рублей будет направлено на комплекс мероприятий «Проведение фундаментальных научных исследований» и «Проведение прикладных научных исследований по широкому спектру направлений».

Совокупные расходы на ГП НТР в 2022 году ожидаются в объеме 1 трлн 50 млрд 716,2 млн рублей. В 2023 году — в размере 1 трлн 99 млрд 142,5 млн рублей, а в 2024 году — 1 трлн 132 млрд 721,5 млн рублей.

Проект федерального бюджета на 2022-2024 годы был внесен в Госдуму 30 сентября. Документ ставит в приоритет обеспечение выполнения указов президента, а также реализацию нацпроектов и достижение национальных целей развития.

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наука технологии финансирование федеральный бюджет
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