В Женеве прошло второе заседание делегаций России и США

Женева, 30 сентября. Межведомственные делегации России и США договорились о создании двух рабочих групп. В обязанности первой будут входить принципы контроля над вооружениями.

Вторая группа займется потенциалом стратегических вооружений. Это следует из итогов второго заседания делегаций РФ и США в Женеве.

Российская сторона обозначила свою позицию по присутствию военного контингента Соединенных Штатов в Центральной Азии и выразила озабоченность из-за создания военного альянса AUKUS.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков указал на расхождение позиций Москвы и Вашингтона по теме стратегической стабильности. Несмотря на это, страны достигли прогресса по многим вопросам.