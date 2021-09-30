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Лена Миро объяснила, почему Самойлова не помогает сестре-инвалиду

  /   Обновлено: 30 сентября 2021 20:46
Шоу-бизнес
Лена Миро объяснила, почему Самойлова не помогает сестре-инвалиду
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov /

Москва, 30 сентября. Блогер Лена Миро резко высказалась о супруге рэпера Джигана Оксане Самойловой, которая не помогает сестре Юлии, участвовавшей в 2018 году в Евровидении.

Юлия Самойлова является инвалидом с детства. В эфире программы «Звезды сошлись» она сообщила, что ее двоюродная сестра не помогает ей. При этом лечение Самойловой обходится очень дорого.

Отношения между сестрами прокомментировала Лена Миро, которая прояснила, почему звезда интернета резко «позабыла» родственницу-колясочницу.

«Они с тобой пофоткались, когда ты была на информационной волне. Им нужны были фоточки с той, что в тренде. Они их получили. Теперь ты для них — человек из прошлогодней коллекции», — объяснила Лена Миро в блоге в «Живом журнале».

По ее мнению, Самойлова не видит выгоды помогать сестре, которая практически не появляется на телевидении и не упоминается в прессе. Как считает Миро, супруга Джигана получила все, что ей было нужно, когда Самойлова была звездой в медиапространстве. При этом блогер не исключила, что Оксана вспомнит о родственнице после ее поста.

«Возможно, после моего поста сестра о тебе вспомнит, перекинет небольшую денежку, обязательно наделав фоточек в обнимку с тобой на коляске. Эти фоточки она разместит в Instagram, чтобы все знали, какая Оксаночка добрая и хорошая женщина, почти святая», — допустила Лена Миро.

Пару недель назад Оксана Самойлова рассказывала подписчикам о поездке в родной город — Ухту. Она отправилась на малую родину ради встречи с отцом, которого не видела 20 лет.

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самойлова инвалидность лена миро
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