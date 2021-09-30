Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 сентября 22:20
22:14
Шоу-бизнес
Бывшей солистке группы «Ленинград» в Калининграде собирают деньги на операцию
22:08
Весь мир
Общественники ЦАР выступили против любых переговоров правительства с боевиками
22:02
Спорт
«Спартак» на выезде сенсационно обыграл «Наполи» после пропущенного гола в начале матча
21:54
Весь мир
Армия ЦАР успешно противостоит боевикам и проводит разминирование территории страны
21:51
Весь мир
Германия выделит 435 млн евро для поддержки Судана
21:41
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин впал в депрессию после смерти 42-летней супруги
21:41
Весь мир
Миротворцев ООН обвинили в установке противопехотных мин на территории ЦАР
21:38
Шоу-бизнес
Наташа Королева отреагировала на просьбу Азизы подарить ей яйцеклетки
21:35
Весь мир
Африканский политолог Донгобада назвал Гоиту лучшим претендентом на пост президента Мали
21:29
Политика
Лукашенко опроверг сообщения о насилии над задержанными
Все новости

Власти Бостона отказались повесить над мэрией флаг с христианским крестом
Весь мир
Власти Бостона отказались повесить над мэрией флаг с христианским крестом
Global Look Press  /  Kevin Galvin / imageBROKER.com

Вашингтон, 30 сентября. Верховный суд США рассмотрит дело об отказе городских властей Бостона вывесить флаг местной христианской группы на флагштоке рядом со зданием мэрии.

Дело касается иска, который был подан христианской организацией Camp Constitution к муниципалитету Бостона в связи с отказом вывесить флаг организации, на котором размещен христианский крест.

Согласно заявлению группы, возле здания мэрии Бостона находятся три флагштока: на них размещаются государственный флаг США, флаг штата Массачусетс и городской флаг Бостона. Вместе с тем, вместо флага Бостона городские власти периодически вывешивают флаги различных групп и государств, например, флаг ЛГБТ-движения, а также флаги Албании, Италии, Португалии, Мексики, КНР, Кубы и Турции. Некоторые из этих флагов содержат религиозные символы.

Представители Camp Constitution указывают, что за последние 12 лет альтернативные флаги занимали место на флагштоке по крайней мере 284 раза. В то же время чиновники отказали организации в размещении своего флага, мотивируя это тем, что он выражает одобрение определенных религиозных взглядов.

Решение городских властей поддержал Апелляционный суд 1-го округа, который оставил отказ в силе.

«Поднятие христианского флага будет угрожать (выражением) сообщения и поддержки чисто религиозного послания от имени города. Там, где это одобрение так же широко видно и доступно, как здесь, и где город может подвергнуться риску многократной координации использования государственной собственности с иерархами всех религий, опасения городских властей являются законными», — написал в постановлении судья Брюс Селья.

Адвокаты Camp Constitution считают это решение нарушением Первой поправки конституции США, нарушением свободы слова и случаем необоснованной дискриминации.

Теперь в сложившемся споре должен разобраться Верховный суд США, в котором в настоящее время преобладают консервативные судьи. В удовлетворения требования истцов, суд может создать прецедент, который позволит консервативным религиозным и общественным группам более активно заявлять о своих правах на демонстрацию собственной символики.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Власти Бостона отказались повесить над мэрией флаг с христианским крестом
сша верховный суд сша
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru