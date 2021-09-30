Власти Бостона отказались повесить над мэрией флаг с христианским крестом

Вашингтон, 30 сентября. Верховный суд США рассмотрит дело об отказе городских властей Бостона вывесить флаг местной христианской группы на флагштоке рядом со зданием мэрии.

Дело касается иска, который был подан христианской организацией Camp Constitution к муниципалитету Бостона в связи с отказом вывесить флаг организации, на котором размещен христианский крест.

Supreme Court Decides to Hear Camp Constitution’s Christian Flag Lawsuit https://t.co/8qoeKWYsYc — Hal Shurtleff (@Freedominboston) September 30, 2021

Согласно заявлению группы, возле здания мэрии Бостона находятся три флагштока: на них размещаются государственный флаг США, флаг штата Массачусетс и городской флаг Бостона. Вместе с тем, вместо флага Бостона городские власти периодически вывешивают флаги различных групп и государств, например, флаг ЛГБТ-движения, а также флаги Албании, Италии, Португалии, Мексики, КНР, Кубы и Турции. Некоторые из этих флагов содержат религиозные символы.

Представители Camp Constitution указывают, что за последние 12 лет альтернативные флаги занимали место на флагштоке по крайней мере 284 раза. В то же время чиновники отказали организации в размещении своего флага, мотивируя это тем, что он выражает одобрение определенных религиозных взглядов.

Решение городских властей поддержал Апелляционный суд 1-го округа, который оставил отказ в силе.

«Поднятие христианского флага будет угрожать (выражением) сообщения и поддержки чисто религиозного послания от имени города. Там, где это одобрение так же широко видно и доступно, как здесь, и где город может подвергнуться риску многократной координации использования государственной собственности с иерархами всех религий, опасения городских властей являются законными», — написал в постановлении судья Брюс Селья.

Адвокаты Camp Constitution считают это решение нарушением Первой поправки конституции США, нарушением свободы слова и случаем необоснованной дискриминации.

Теперь в сложившемся споре должен разобраться Верховный суд США, в котором в настоящее время преобладают консервативные судьи. В удовлетворения требования истцов, суд может создать прецедент, который позволит консервативным религиозным и общественным группам более активно заявлять о своих правах на демонстрацию собственной символики.