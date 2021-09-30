США не собираются улучшать отношения с правительством Сирии

США пока не собираются идти на нормализацию дипломатических отношений с правительством сирийского президента Башара Асада. Об этом сообщил представитель американского Госдепартамента во время пресс-конференции.
US has no plans to ‘normalise’ ties with Syria’s Assad https://t.co/fSHALttpMC— Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) September 30, 2021
Он сказал журналистам, что власти Соединенных Штатов не хотят улучшать отношений с руководством арабской республики и не одобряют шагов в данном направлении со стороны других стран.
«Асад в наших глазах не приобрел легитимности, и вопрос о том, чтобы США нормализовали отношения с его правительством, в данный момент не стоит», — сообщил представитель Госдепа.
Свое заявление американский чиновник сделал в ответ на вопрос о том, поддерживает ли Вашингтон сближение Сирии и Иордании. Накануне между ближневосточными государствами вновь открылся погранпереход «Джабер» — стороны официально возобновили сообщение. Первые туристы и колонны грузовиков с товарами уже прошли границу.
После принятия соответствующего решения иорданские власти обратились к западным странам с призывом снять антисирийские санкции.
Jordan reopens the “Jaber” crossing after closing it previously due to the unstable security situation in southern Syria.— Steele M (@SteeleSyAA) September 30, 2021
The important logistical trade route opened Wednesday morning.#Syria #Jordan #Syrianarmy????????please feel free to follow for daily Syrian uodates???????? pic.twitter.com/02h9hnWNyi
Тем не менее Вашингтон не намерен идти на такие меры. Силы США, возглавивших западную коалицию, незаконно вторглись в регион во время гражданского конфликта под предлогом противодействия терроризму, однако начали активную поддержку местных незаконных вооруженных формирований, занимающихся антиправительственной деятельностью.
В настоящее время большая часть территорий Заевфратья находятся под контролем проамериканских курдских группировок из состава «Сирийских демократических сил» (СДС). Боевики захватили подавляющую часть нефтяных месторождений страны и при поддержке американских военнослужащих занимаются разграблением природных ресурсов арабской республики, вывозя их за пределы государства контрабандным путем.
Простые граждане неоднократно высказывали недовольство действиями курдских вооруженных группировок. Бойцы СДС занимаются насильственной вербовкой молодых людей в свои ряды и забирают у фермеров урожай. Кроме того, курды продолжают противодействовать правительственной армии и устраивают частые стычки с конкурирующими группировками из «Сирийской национальной армии» (СНА), которых поддерживает Турция. Это осложняет и без того тяжелую жизнь мирных сирийцев в неподконтрольных Дамаску районах.