США пока не собираются идти на нормализацию дипломатических отношений с правительством сирийского президента Башара Асада. Об этом сообщил представитель американского Госдепартамента во время пресс-конференции.

US has no plans to ‘normalise’ ties with Syria’s Assad https://t.co/fSHALttpMC — Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) September 30, 2021

Он сказал журналистам, что власти Соединенных Штатов не хотят улучшать отношений с руководством арабской республики и не одобряют шагов в данном направлении со стороны других стран.

«Асад в наших глазах не приобрел легитимности, и вопрос о том, чтобы США нормализовали отношения с его правительством, в данный момент не стоит», — сообщил представитель Госдепа.

Свое заявление американский чиновник сделал в ответ на вопрос о том, поддерживает ли Вашингтон сближение Сирии и Иордании. Накануне между ближневосточными государствами вновь открылся погранпереход «Джабер» — стороны официально возобновили сообщение. Первые туристы и колонны грузовиков с товарами уже прошли границу.

После принятия соответствующего решения иорданские власти обратились к западным странам с призывом снять антисирийские санкции.

Jordan reopens the “Jaber” crossing after closing it previously due to the unstable security situation in southern Syria.

The important logistical trade route opened Wednesday morning.#Syria #Jordan #Syrianarmy????????please feel free to follow for daily Syrian uodates???????? pic.twitter.com/02h9hnWNyi — Steele M (@SteeleSyAA) September 30, 2021

Тем не менее Вашингтон не намерен идти на такие меры. Силы США, возглавивших западную коалицию, незаконно вторглись в регион во время гражданского конфликта под предлогом противодействия терроризму, однако начали активную поддержку местных незаконных вооруженных формирований, занимающихся антиправительственной деятельностью.

В настоящее время большая часть территорий Заевфратья находятся под контролем проамериканских курдских группировок из состава «Сирийских демократических сил» (СДС). Боевики захватили подавляющую часть нефтяных месторождений страны и при поддержке американских военнослужащих занимаются разграблением природных ресурсов арабской республики, вывозя их за пределы государства контрабандным путем.

Федеральное агентство новостей /

Простые граждане неоднократно высказывали недовольство действиями курдских вооруженных группировок. Бойцы СДС занимаются насильственной вербовкой молодых людей в свои ряды и забирают у фермеров урожай. Кроме того, курды продолжают противодействовать правительственной армии и устраивают частые стычки с конкурирующими группировками из «Сирийской национальной армии» (СНА), которых поддерживает Турция. Это осложняет и без того тяжелую жизнь мирных сирийцев в неподконтрольных Дамаску районах.