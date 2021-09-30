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США не собираются улучшать отношения с правительством Сирии

  /   Обновлено: 30 сентября 2021 21:07
Весь мир
США не собираются улучшать отношения с правительством Сирии
Федеральное агентство новостей  / 

США пока не собираются идти на нормализацию дипломатических отношений с правительством сирийского президента Башара Асада. Об этом сообщил представитель американского Госдепартамента во время пресс-конференции.

Он сказал журналистам, что власти Соединенных Штатов не хотят улучшать отношений с руководством арабской республики и не одобряют шагов в данном направлении со стороны других стран.

«Асад в наших глазах не приобрел легитимности, и вопрос о том, чтобы США нормализовали отношения с его правительством, в данный момент не стоит», — сообщил представитель Госдепа.

Свое заявление американский чиновник сделал в ответ на вопрос о том, поддерживает ли Вашингтон сближение Сирии и Иордании. Накануне между ближневосточными государствами вновь открылся погранпереход «Джабер» — стороны официально возобновили сообщение. Первые туристы и колонны грузовиков с товарами уже прошли границу.

После принятия соответствующего решения иорданские власти обратились к западным странам с призывом снять антисирийские санкции.

Тем не менее Вашингтон не намерен идти на такие меры. Силы США, возглавивших западную коалицию, незаконно вторглись в регион во время гражданского конфликта под предлогом противодействия терроризму, однако начали активную поддержку местных незаконных вооруженных формирований, занимающихся антиправительственной деятельностью.

В настоящее время большая часть территорий Заевфратья находятся под контролем проамериканских курдских группировок из состава «Сирийских демократических сил» (СДС). Боевики захватили подавляющую часть нефтяных месторождений страны и при поддержке американских военнослужащих занимаются разграблением природных ресурсов арабской республики, вывозя их за пределы государства контрабандным путем.

Почему США продолжают воровать нефть в Сирии
Федеральное агентство новостей  / 

Простые граждане неоднократно высказывали недовольство действиями курдских вооруженных группировок. Бойцы СДС занимаются насильственной вербовкой молодых людей в свои ряды и забирают у фермеров урожай. Кроме того, курды продолжают противодействовать правительственной армии и устраивают частые стычки с конкурирующими группировками из «Сирийской национальной армии» (СНА), которых поддерживает Турция. Это осложняет и без того тяжелую жизнь мирных сирийцев в неподконтрольных Дамаску районах.

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