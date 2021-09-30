Прилучный сыграет сутенера в новом сериале Сарика Андреасяна

Москва, 30 сентября. Звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный перевоплотится в необычного персонажа в новом проекте режиссера Сарика Андреасяна.

Кинематографист приступил к съемкам сериала под названием «Рынок шкур». Проект Андреасяна, который описывается как эротический триллер, посвящен рынку эскорт-услуг.

Главным героем сериала станет Александр Шмидт по прозвищу Мэджик, являющийся сутенером. Именно этого персонажа сыграет Прилучный, сообщила пресс-служба проекта.

По словам Андреасяна, около 300 тысяч женщин в Москве работают в эскорт-услугах. Режиссер задался вопросом, можно ли осуждать представительниц этой профессии, а также попытался разобраться, почему они этим занимаются.

«Это неоднозначная, яркая история о том, что нет в нашем мире-рынке только белого и черного», — пояснил кинодеятель.

Персонаж Прилучного по сюжету постоянно перемещается между ролями сутенера и любящего отца. Как отметил Андреасян, герой сомневается в правильности своей жизни, но при этом уверен, что «три доллара лучше, чем один».

Ранее Павел Прилучный публично поделился некоторыми деталями интимной жизни. Актер признался, что в постели является консерватором.