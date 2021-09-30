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Экс-сотрудница Белого дома: Трамп считал Макрона «тюфяком»
Политика
Экс-сотрудница Белого дома: Трамп считал Макрона «тюфяком»
Global Look Press  /  Brandon Bell/POOL / Keystone Press Agency

Вашингтон, 30 сентября. Экс-президент США Дональд Трамп считал французского лидера Эммануэля Макрона «тюфяком», рассказала бывшая сотрудница Белого дома Стефани Гришэм.

Книга Гришэм «Сейчас я отвечу на ваши вопросы: что я видела в Белом доме Трампа» повествует о многих деталях из работы бывшего американского лидера. В частности, Стефани Гришэм поделилась, как Дональд Трамп относился к европейским лидерам.

По словам экс-сотрудницы Белого дома, Трамп считал Макрона «тюфяком», а к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, наоборот, относился достаточно терпимо. Но в целом, лидеры Европы не вызывали особой симпатии у республиканца Трампа, призналась Гришэм.

Ранее Трамп раскритиковал книгу экс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм о ее работе в американской администрации. По его словам, она рассказывает обидные вещи.

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