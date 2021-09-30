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Финляндия построит ж/д ветку на границе с Россией
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Финляндия построит ж/д ветку на границе с Россией

  /   Обновлено: 30 сентября 2021 20:30
Общество
Финляндия построит ж/д ветку на границе с Россией
Невские Новости

Хельсинки, 30 сентября. Финляндия планирует построить восточную ветку железной дороги на границе с Россией. Запуск магистрали позволит добираться из Санкт-Петербурга до Хельсинки на полчаса быстрее.

Строительство оценивается в 1,7 млрд евро. Планирование магистрали обойдется в 79 млн евро. Железнодорожная ветка свяжет аэропорт в Хельсинки с городами Вантаа и Коувола. Линия протянется до Санкт-Петербурга. С запуском магистрали жители Северной столицы смогут добираться до Финляндии за три часа. Сейчас между пунктами курсирует скоростной поезд «Аллегро», который тратит на маршрут 3 часа 27 минут.

В Минтрансе Финляндии рассказали, что более 50% затрат будет выделено из госбюджета. Остальное поделят между муниципалитетами и 16 городами, которые охватит проект. Железная дорога планируется скоростной и будет состоять из двух путей. По словам финских властей, ее запуск позволит улучшить транспортное сообщение внутри страны.

Ранее стало известно, что возобновляется прямое железнодорожное сообщение между Уфой и Оренбургом. Время в пути между двумя столицами субъектов составит шесть часов.

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финляндия железная дорога магистраль
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