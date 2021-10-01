Грипп и COVID-19: врач Крючков рассказал об опасности заражения двумя инфекциями сразу

Заразиться одновременно и гриппом, и коронавирусом в нынешний сезон возможно. И протекание болезни в таком случае будет особенно тяжелым у некоторых групп населения. Об этом в беседе с ФАН заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

«Все зависит от заболеваемости гриппом и заболеваемости COVID-19 в конкретный период времени. Дело в том, что в прошлый сезон гриппа практически не было, поэтому и заразиться двумя заболеваниями было нереально. В данный сезон гриппа побольше будет, но меньше, чем в обычный. У нас два новых штамма, которые раньше не циркулировали, при этом иммунитет потерян еще с прошлого сезона, поэтому вероятность заразиться коронавирусом и гриппом есть», — рассказал собеседник агентства.

Федеральное агентство новостей /

Николай Крючков рассказал, что во время пандемии гриппа в 2010 году проходили исследования, в ходе которых обнаружили, что примерно в 15% случаев грипп сочетался с ОРВИ.

«Скорее всего, заметный процент случаев пандемического коронавируса будет сочетаться с каким-то другим ОРВИ, а часть — с гриппом. Для большинства людей не пожилого возраста большой разницы не будет, но может частота каких-то осложнений увеличится», — объяснил эксперт.

По мнению иммунолога, основную угрозу двойное заражение представляет для людей 70 лет и старше, а также для тех, у кого имеются серьезные хронические заболевания.

Ранее биолог и вирусолог Анча Баранова пояснила, что предрасположенность человека к коронавирусу зависит от генов, некоторые из них защищают от тяжелого течения болезни.