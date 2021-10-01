Западная пресса укорила Минск за отсутствие чернокожих белорусок в конкурсе красоты

Западные пропагандисты пытаются убедить мир, что белорусы и россияне якобы подвержены расовым предрассудкам, и распространить свой комплекс вины на тех, кто не имеет никакого отношения к прошлому американо-европейского общества. Об этом ФАН рассказал общественный активист Андрей Кормухин, комментируя заголовок англоязычного издания «Только белые девушки славянской внешности участвовали в конкурсе «Мисс Белоруссия — 2021».

В Минске прошел конкурс красоты, победительницей которого стала 18-летняя жительница столицы страны Дарья Гончаревич. Организаторы подарили ей автомобиль, а президент Белоруссии Александр Лукашенко — букет цветов.

Лидер патриотического движения «Сорок Сороков» Андрей Кормухин считает, что нелепый укор в отсутствии среди белорусских конкурсанток черных красавиц — нелепая попытка Запада в очередной раз сказать о «нарушении в Белоруссии прав человека».

«В Белоруссии и в России в конкурсах красоты участвуют девушки, которые представляют местное население. Африканки не являются типичными жительницами этих стран. Так же неестественно было бы в конкурсе среди девушек Гаити принимать участие эскимоске. Россия — свободная страна, здесь никогда не было рабства и не издевались над людьми из-за цвета кожи. Не угнетали чернокожих и в Белоруссии, которая вместе с Россией образует Союзное государство», — напомнил он.

«Лезут с ЛГБТ- и BLM-парадигмами», — заметил собеседник ФАН

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Политический активист обратил внимание, что жители наших государств не принимают фильмы, в которых, вопреки здравому смыслу, белокожих исторических персонажей играют представители негроидной расы, и не желают называть мужчину женщиной, если кто-то заявит, что «ощущает себя дамой», как это делают в Европе и США. Кормухин напомнил, что предки некоторых европейцев и американцев были работорговцами. Он высказал предположение, что новомодная традиция белой части западного сообщества стоять перед чернокожими на коленях — часть геополитической игры заинтересованных лиц и разрушение национальной идентичности.

Ранее военные НАТО с помощью стрельбы на улицах Риги попытались напугать местное население Россией.