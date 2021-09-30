Более 200 осетров и краснокнижного тюленя спасли пограничники в Каспийском море

Астрахань, 30 сентября. Экипаж пограничного катера «Мангуст» вызволил из сетей браконьеров более 200 осетров и краснокнижного тюленя в северной части Каспийского моря.

Пограничники обнаружили 30 сетей, установленных для незаконного лова осетровых, длина снастей — примерно один километр, сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области.

«В процессе выборки браконьерских орудий лова удалось освободить и вернуть в родную стихию свыше 200 рыб осетровых видов и одного каспийского тюленя, занесенного в 2020 году в Красную книгу России и имеющего статус редкого вида с естественной невысокой численностью», — говорится в сообщении ведомства.

С начала года пограничная служба в ходе рейдов по рыбоходным каналам вытащила 1700 браконьерских сетей, общая длина которых — более 68 километров. В естественную среду обитания выпущено около тысячи экземпляров рыб осетровых пород, занесенных в Красную книгу России, дополнили в пресс-службе.

Эковолонтеры Калининграда выпустили на волю тюленят после реабилитации. Детенышей нашли на берегу Балтийского залива туристы и передали в институт «Биосфера Балтики». Тюлени были в плохом состоянии, но спустя некоторое время их смогли восстановить и вернуть в естественную среду обитания.