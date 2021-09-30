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Комиссия при Роскомнадзоре требует поставить пропаганду ЛГБТ и чайлдфри вне закона

  /   Обновлено: 30 сентября 2021 21:01
Общество
Комиссия при Роскомнадзоре требует поставить пропаганду ЛГБТ и чайлдфри вне закона
pixabay.com  / 

Пропаганда европейских секс-меньшинств является человеконенавистнической, их деятельность несет разрушение, поэтому она должна быть пресечена в России за экстремизм. Такую позицию выразил депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя предложение главы комиссии по защите детей от деструктивного контента при Роскомнадзоре Андрея Цыганова признать радикальный феминизм и движение ЛГБТ экстремизмом.

Ранее Цыганов заявил, что идеи ЛГБТ, культуру фурри (увлечение образом антропоморфных животных с чертами человека зачастую с сексуальным подтекстом. — Прим. ФАН) и прочие насаждаемые Западом постулаты надо признавать экстремистской идеологией, чтобы облегчить работу российским правоприменителям.

Член комитета Госдумы России по развитию гражданского общества Виталий Милонов подчеркнул, что идеология ЛГБТ и радикального феминизма разрушает общество и государство.

Комиссия при Роскомнадзоре требует поставить пропаганду ЛГБТ и чайлдфри вне закона
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«Идея о необходимости признания движений ЛГБТ, чайлдфри и радикального феминизма экстремистскими с последующим запретом их деятельности на территории России предложена мною. Мы действуем с Андреем Цыгановым вместе, то, о чем он говорит, — абсолютно справедливо. Все перечисленные организации являются деструктивными, пропаганда подобных идей должна пресекаться, а символика — быть под запретом. Их активность противоречит интересам России», — высказал свою позиуию политик.

Милонов уточнил, что упомянутые им сообщества продвигают в обществе аморальные вещи, отказ от которых основывается на здравом смысле и понятиях демократии: нормальные люди, которые представляют большинство населения России, не должны подчиняться европейскому меньшинству.

Ранее ФАН рассказал о падении профессионального уровня в работе антироссийских интернет-пропагандистов.

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милонов роскомнадзор лгбт чайлдфри фурри радикальный феминизм
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