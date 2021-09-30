Бойцы ВСУ при попытке украсть оружие и боеприпасы застрелили сослуживца

Луганск, 30 сентября. Военнослужащие ВСУ во время преступных действий по хищению военного имущества убили сослуживца, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Инцидент произошел, когда жертва была в карауле, то есть находилась при исполнении служебных обязанностей, отметил Филипоненко на брифинге для представителей СМИ.

«Вчера на железнодорожной станции в населенном пункте Рубежное военнослужащий 24-й бригады солдат Николаенко во время несения службы в карауле попытался пресечь попытку хищения оружия и боеприпасов соединения, в результате чего был застрелен своими сослуживцами», — рассказал офицер Народной милиции ЛНР.

По словам Филипоненко, руководство 24-й бригады ВСУ попыталось выдать убийство солдата Николаенко за суицид, инцидент расследуется представителями украинской военной службы правопорядка.

Ранее стало известно о массированном огневом ударе по шахте имени Засядько в ДНР со стороны позиций ВСУ. О директиве главкома ВСУ Валерия Залужного, которая предоставляет его подчиненным право неограниченных обстрелов населенных пунктов Донбасса, сообщал «Царьград».