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«Я себя ощущал как маньяк»: Манукян высказался об обвинениях Бузовой в рукоприкладстве
Шоу-бизнес
«Я себя ощущал как маньяк»: Манукян высказался об обвинениях Бузовой в рукоприкладстве
instagram.com  /  @dava_m

Москва, 30 сентября. Блогер и рэпер Давид Манукян впервые прокомментировал расставание со звездой «Дома-2» Ольгой Бузовой. По его словам, экс-возлюбленная намеренно сделала из этого громкий скандал.

В начале года одна из самых ярких пар российского шоу-бизнеса — Ольга Бузова и Давид Манукян — расстались после почти двух лет отношений. Звезда «Дома-2» объявила о разрыве у себя в соцсетях и обвинила Даву в рукоприкладстве и многочисленных изменах. Сам Дава старательно увиливал от вопросов об отношениях с Бузовой, лишь однажды признавшись, что случившиеся доставляет ему большую боль.

Только недавно рэпер созрел на откровенный разговор о расставании с Бузовой. По словам Манукяна, обвинения экс-избранницы он долгое время ощущал как позорное клеймо. Уже после разрыва Дава попытался выяснить, зачем же звезда «Дома-2» его так оклеветала, но разговора у бывших возлюбленных не получилось — Бузова отказалась признавать свою неправоту.

«Я после этого заходил в торговый центр, на меня смотрели девушки — и мне было неловко. Я себя ощущал как маньяк <...> Я Оле потом сказал: «Ты видела девушку, которой изменяют и бьют? Ты же знаешь, что я тебе не изменял»», — рассказал рэпер о случившемся в YouTube-шоу «Не бабские истории».

Как отметил Манукян, к моменту разрыва их отношения уже дали трещину. Рэпер пять раз предлагал звезде «Дома-2» обсудить кризис, в котором они оказались. По его словам, даже Бузова чувствовала себя некомфортно, однако заканчивать роман наотрез отказывалась.

«В итоге все пришло к тому, что нужно было хайпануть на этом», — резюмировал Дава.

В середине сентября рэпер тайком снял на видео неизвестную девушку, которая напомнила ему экс-возлюбленную, однако совсем не подумал о последствиях. Ролик с незнакомкой, как две капли воды похожей на звезду «Дома-2», едва не разрушил семью.

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Все новости / Шоу-бизнес / «Я себя ощущал как маньяк»: Манукян высказался об обвинениях Бузовой в рукоприкладстве
бузова отношения манукян
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