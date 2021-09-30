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Средняя ипотечная ставка в России выросла до 7,7%

  /   Обновлено: 30 сентября 2021 20:17
Экономика
Средняя ипотечная ставка в России выросла до 7,7%
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 30 сентября. Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в августе 2021 года увеличилась на 0,11%, следует из данных Центробанка РФ.

Так, показатель достиг уровня 7,78%, обновив максимум с апреля прошлого года. Число выданных в августе кредитов на жилье осталось почти на уровне прошлого месяца. Значение составило 150,8 тысячи ссуд против 151,4 тысячи в июле. В то же время их объем увеличился за месяц на 1,4% — до 439 млрд рублей.

Ипотечный портфель финансовых организаций в августе вырос на 1,7% — до 10,95 трлн рублей. Средний срок ипотеки увеличился почти на два месяца — до 244,6 месяца, или 20 лет и 4 месяцев.

По итогам восьми месяцев текущего года банки выдали 1,23 млн ипотечных кредитов. Значение на 27,8% больше прошлогоднего. Объем выданных за этот период кредитов вырос до 3,56 трлн рублей — на 52% больше, чем годом ранее.

При оформлении ипотеки необходимо учитывать различные риски, заявил ранее заведующий кафедрой прикладной экономики Технического университета УГМК Дмитрий Воронов.

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Все новости / Экономика / Средняя ипотечная ставка в России выросла до 7,7%
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