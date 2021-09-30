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Аналитики bmpd отметили сходство северокорейской гиперзвуковой ракеты и боеприпаса из США

  /   Обновлено: 30 сентября 2021 20:07
Армия
Аналитики bmpd отметили сходство северокорейской гиперзвуковой ракеты и боеприпаса из США
youtube.com  /  Минобороны России

Москва, 30 сентября. Специалисты из Северной Кореи применили некоторые интересные технологические решения в конструкции гиперзвуковой ракеты «Хвасон-8», заявили военные эксперты.

Северокорейские военные испытали гиперзвуковой боеприпас «Хвасон-8» под контролем Академии национальной обороны КНДР, сообщили журналисты Центрального телеграфного агентства КНДР. По их словам, тестирование образца показало, что он полностью соответствует всем заявленным характеристикам.

Разработка гиперзвуковой ракеты «Хвасон-8» была начата в соответствии с планом, обозначенным на VIII съезде Трудовой партии Кореи. Этот боеприпас стал первым образцом, разработанным в КНДР, в конструкции которого была применена технология ампулизированного хранения жидкого топлива. Подобное решение позволит ракетам пребывать длительное время на боевом дежурстве. Кроме того, как отметили авторы российского ресурса bmpd, примечательная боевая часть образца имеет интересную особенность, заключающуюся в сильном сходстве с корректируемой боевой частью, которой оснащены баллистические ракеты средней дальности Pershing-2 американского производства.

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец заявил, что северокорейское руководство воспользовалось иностранной помощью для создания гиперзвукового боеприпаса.

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кндр северная корея гиперзвуковая ракета хвасон-8 bmpd
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