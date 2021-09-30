День рождения Лизы и Гарри обошелся Пугачевой и Галкину в 9 миллионов рублей

Москва, 30 сентября. Примадонна российской эстрады Алла Пугачева и юморист Максим Галкин выложили круглую сумму за празднование дня рождения своих детей — Лизы и Гарри Галкиных.

Знаменитым двойняшкам исполнилось по восемь лет 18 сентября, и звездные родители отметили это событие с размахом. Вечеринка прошла в элитном ресторане на Рублевке, а главной темой торжества стали «Звездные войны». В связи с этим зал заведения декорировали под космический корабль. Для развлечения гостей и виновников торжества на сцене устроили инопланетное шоу.

По словам организатора мероприятий Екатерины Гореловой, только оборудование, техническое обслуживание и декор обошлись Пугачевой и Галкину в 4 миллиона рублей. По предварительным подсчетам, еще 200 тысяч рублей Примадонна и шоумен заплатили за трехъярусный торт с шоколадными фигурками.

«Если говорить о суммарной стоимости дня рождения Лизы и Гарри Галкиных, то в общей сумме она приравнивается к 9 миллионам рублей», — отметила организатор мероприятий в эфире программы Пятого канала «Светская хроника».

Алла Пугачева выбрала стильный образ для дня рождения сына и дочери. Примадонна пришла на праздник в честь восьмилетия двойняшек в черном платье и элегантной шляпке.