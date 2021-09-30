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«Откровенно». Иван Ожогин: Жанр выбрал меня
Общество

Героем нового выпуска проекта ФАН «Откровенно» стал актер музыкального театра, певец и продюсер Иван Ожогин.

Лауреат национальных театральных премий «Золотая маска» и «Музыкальное сердце театра» рассказал о своем пути к выбранной профессии. В 15 лет его взяли на экспериментальный курс актерского мастерства при драматическом театре в Ульяновске. Тогда он грезил об оперной сцене, но с этим, по его словам, «не сложилось». В итоге жанр музыкального театра приобрел замечательного певца, однако артист временами ностальгирует по несбывшейся мечте.

Ожогин сыграл во множестве известных мюзиклов, таких как «Чикаго», «Кошки», «Красавица и чудовище». Однако ключевой своей ролью он считает Фантома из «Призрака Оперы». Стать Эриком ему помог успех прогремевшего в 2011 году российского «Бала вампиров». Артист негативно отзывается о «перепостановке» мюзикла на Бродвее, считая, что спектакль Романа Полански чудовищно извратили.

Как Ожогин осваивал иностранные акценты, копируя песни по радио? Не хочет ли он попробовать себя в музыкальных фильмах? Почему талант детей мешает частым семейным встречам и чем артист заменяет медитации? Об этом и многом другом Иван Ожогин расскажет в новом выпуске передачи «Откровенно».

 

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