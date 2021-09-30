Акционеры «Молдовагаз» одобрили увеличение поставок в рамках контракта с «Газпромом»

Кишинев, 30 сентября. Газораспределительное предприятие «Молдовагаз» провело внеочередное собрание акционеров, на котором рассматривались дополнения к контракту с «Газпромом».

По итогам заседания было одобрено увеличение поставок российского газа в 2021 году и другие поправки к соглашению, пишет ТАСС.

«Первое дополнение предусматривает уточнение формулы расчета закупочной цены природного газа во II и III кварталах 2021 года в целях исключения двойного учета фактической теплоты сгорания газа. Второе дополнение предусматривает корректировку контрактных объемов поставки природного газа в 2021 году в сторону их увеличения. Это связано с превышением законтрактованных объемов поставок в феврале-апреле текущего года на фоне установившейся холодной погоды в указанный период, а также нехватки ресурсов природного газа на сентябрь», — указано в документе.

Срок действующего контракта между Молдовой и Россией истекает 30 сентября. По словам министра инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрея Спыну, курирующего переговоры сторон, «Молдовагаз» и «Газпром» предварительно договорились о деталях поставок газа. Соглашение было направлено на утверждение руководству российского поставщика.

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