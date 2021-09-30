Глава МИД Израиля Яир Лапид провел встречу с королем Бахрейна в Манаме

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид прибыл с официальным деловым визитом в Бахрейн, сообщает Reuters.

В государстве Персидского залива дипломат провел встречу с королем Хамадом бин Исой Аль Халифой и наследным принцем Салманом бин Хамадом Аль Халифой, также исполняющим должность премьер-министра.

«Лидерство и вдохновение Его Величества привели к настоящему сотрудничеству, и наша встреча наметила дальнейший путь развития двусторонних отношений», — написал израильский министр в своем Twitter после встречи.

תודה למלך בחריין, הוד מעלתו, חאמד בן עיסא אל ח׳ליפה, על פגישה היסטורית, חמה ומלאת תקווה.

המנהיגות וההשראה של המלך הובילו לשיתוף פעולה אמיתי והפגישה מתווה את הדרך להמשך היחסים.



צילום: שלומי אמסלם, לע"מ. pic.twitter.com/9OtADchM2r — יאיר לפיד - Yair Lapid???? (@yairlapid) September 30, 2021

Затем Лапид провел переговоры со своим коллегой Абделем Латифом бин Рашидом аз-Заяни. Поездка министра была организована с целью его участия в торжественной церемонии открытия израильского посольства в Манаме и обсуждения новых перспектив для сотрудничества между странами.

«Мы рассматриваем Бахрейн как важного партнера на двустороннем уровне, а также как мост для сотрудничества с другими государствами региона», — отмечается в заявлении МИД еврейского государства.

אסלאם עליכם, שלום עליכם.

בעברית וגם בערבית יש לביטוי הזה משמעות כפולה – אמירת שלום לאנשים שנפגשים ביניהם, וברכה לחיים שלמים של שלום ושיתוף פעולה.

היום שתי המשמעויות האלה הופכות לאחת. אנחנו נפגשים לראשונה, זהו ביקור רשמי ראשון של שר ישראלי בממלכת בחריין. pic.twitter.com/AgbfQvZMvC — יאיר לפיד - Yair Lapid???? (@yairlapid) September 30, 2021

До этого визита встреч на столь высоком уровне представители Тель-Авива и Манамы не проводили с момента нормализации отношений, достигнутых в 2020 году при активном посредничестве США.

Вместе с Бахрейном на примирение с Израилем тогда согласились Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Торжественная церемония подписания «Авраамского договора» прошла на лужайке перед Белым домом в Вашингтоне в присутствии президента Дональда Трампа, занимавшего эту должность на тот момент. Затем мирную инициативу поддержали и другие государства — Судан и Марокко.

Федеральное агентство новостей /

Израильское посольство в Абу-Даби, столица ОАЭ, открылось еще в январе 2021 года. Теперь все страны, присоединившиеся к соглашению о нормализации отношений, работают над укреплением дипломатических контактов и активно развивают сотрудничество.

Экс-президент США Дональд Трамп считает достижение «Авраамского договора» одной из своих ключевых побед на посту главы государства. Американская администрация взяла на себя роль посредника, проводившего предварительные договоренности со всеми заинтересованными сторонами.

Впрочем, у этой инициативы нашлось много противников в арабском мире: большинство стран Ближнего Востока все еще отказываются признавать само существования Израиля. После заключения исторической сделки представители других государств региона осудили ОАЭ, Бахрейн, Судан и Марокко за их шаг, обвинив их в предательстве интересов Палестины.