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Высокоскоростную трассу Москва — Санкт-Петербург планируется построить в 2027 году

  /   Обновлено: 30 сентября 2021 19:57
Общество
Высокоскоростную трассу Москва — Санкт-Петербург планируется построить в 2027 году
youtube.com  /  Prt Scr / Eugene Katusha

Москва, 30 сентября. Строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург запланировано на 2027 год, говорится в паспорте госпрограммы «Развитие транспортной системы».

По итогам 2027 года путем завершения строительства 629,7 км выделенной высокоскоростной железнодорожной линии будет организовано сообщение между Москвой и Северной столицей. Его специализируют под пассажирские перевозки, говорится в тексте документа.

Проект строительства ВСМ согласовал мэр Москвы Сергей Собянин. В границах города планируется четыре остановки — на Ленинградском вокзале, Петровско-Разумовской, Рижской и Крюково.

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