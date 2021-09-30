Высокоскоростную трассу Москва — Санкт-Петербург планируется построить в 2027 году

Москва, 30 сентября. Строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург запланировано на 2027 год, говорится в паспорте госпрограммы «Развитие транспортной системы».

По итогам 2027 года путем завершения строительства 629,7 км выделенной высокоскоростной железнодорожной линии будет организовано сообщение между Москвой и Северной столицей. Его специализируют под пассажирские перевозки, говорится в тексте документа.

Проект строительства ВСМ согласовал мэр Москвы Сергей Собянин. В границах города планируется четыре остановки — на Ленинградском вокзале, Петровско-Разумовской, Рижской и Крюково.