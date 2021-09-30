Жительницы Кабула вышли на митинг с требованием права на работу и образование

Кабул, 30 сентября. Активистки провели акцию протеста в столице Афганистана, сообщают СМИ. Они призывают к соблюдению прав женщин в республике.

Жительницы Кабула требуют предоставить им право работать и получать образование, пишет РИА Новости. Активистки прежде уже высказывали мнение, что права женщин и мужчин должны быть равны.

Ранее сообщалось, что ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода американских войск. Талибы установили контроль над территорией страны. Также движение «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) ввело запрет для афганских мужчин на бритье бород и посещение барбершопов. Требование продиктовано необходимостью соблюдения норм ислама.

1 Организация запрещена на территории РФ.