Спикер парламента Турции предложил изменить конституцию страны

Спикер парламента Турции Мустафа Шентоп выступил с заявлением о том, что стране необходима новая конституция. Об этом сообщает информационное агентство Anadolu.

Во время своего выступления перед членами Великого национального собрания политик аргументировал свое мнение тем, что Основной закон государства должен отвечать современным вызовам. Также он выразил свою убежденность в том, что создание новой редакции главного документа страны может быть реализовано при наличии искреннего желания и воли со стороны властей.

«Парламент имеет для этого все соответствующие полномочия. Как с политической, так и с правовой точек зрения», — сказал Шентоп.

О необходимости изменить турецкую Конституцию ранее заявлял и глава государства Реджеп Тайип Эрдоган. Он назвал действующие нормы, принятые в 1982 году, устаревшими и не работающими в настоящее время.

В феврале 2021 года он объявил о начале работы над подготовкой обновленной версии Основного закона. Эрдоган пообещал, что процесс ее создания будет максимально прозрачным для граждан.

Федеральное агентство новостей /

Впрочем, нельзя сказать, что действующий сейчас документ просуществовал почти 40 лет без изменений — туда неоднократно вносились правки. Например, в 2017 году в него добавили новые положения, существенно расширившие полномочия президента.

Не исключено, что из проекта будущей конституции будут исключены некоторые не устраивающие действующую власти аспекты. Так, в первой половине сентября бывший депутат правящей «Партии справедливости и развития» (ПСР) Ресул Тосун выступил с инициативой исключить из ключевого документа страны принцип лаицизма — движения за освобождение общества от влияния религии ради создания светского государства.

Данный пункт является одним из ключевых столпов кемализма, ставшего основой Конституции Турции, созданной в период правления Мустафы Кемаля Ататюрка. С чем не очень согласен Реджеп Тайип Эрдоган, делающий упор на более традиционное и религиозное общество, ища там поддержку.