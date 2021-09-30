Морпехи ЮВО отработали десантирование с корабля на учениях в Черном море

Севастополь, 30 сентября. Морские пехотинцы ЮВО отработали на тактических учениях в Черном море десантирование с корабля вместе с БТР, а также действия по обороне береговой полосы от условного противника.

Высадка на берегу Черного моря прошла с использованием десантного корабля «Саратов». Он доставил из Краснодарского края отряд морской пехоты вместе с БТР-82А, о чем сообщает пресс-служба Южного военного округа. Во время учений тщательно оценивались не только практические навыки бойцов, но и скорость заведения и выведения техники с корабля.

После высадки на берегу морпехи отработали действия по защите побережья и прорвали оборону условного противника при поддержке мотострелковых подразделений. Военные также выполнили прыжки с парашютом. Всего в тренировке приняли участие 500 морпехов вместе с сотней единиц техники.

Ранее представители пресс-службы Южного военного округа сообщили, что российско-пакистанские учения прошли по новому сценарию: впервые в тренировке задействовали роботизированные комплексы «Уран-6».

В Крыму тем временем ВКС РФ отрепетировали поиск и обезвреживание целей с использованием ракет. Экипажи Су-24М и Су-30СМ нанесли бомбовый удар и выполнили пуски неуправляемых ракет по целям условного противника, как передает «Царьград».