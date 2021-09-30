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Рябков назвал вбросом сообщения о переговорах РФ и США об использовании российских баз в Азии
Армия
Рябков назвал вбросом сообщения о переговорах РФ и США об использовании российских баз в Азии
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны России

Москва, 30 сентября. Вопрос об использовании российских военных объектов в Центральной Азии военнослужащими американской армии не стоит на повестке дня.

Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По его словам, сообщения о том, что Россия и Соединенные Штаты ведут переговоры о возможном использовании российских баз из-за ситуации в Афганистане, являются вбросом.

Рябков указал, что российская позиция по этой теме остается неизменной.

«В нашей позиции относительно неприемлемости американского военного присутствия в какой бы то ни было форме на территории центральноазиатских государств нет ни малейших изменений», — подчеркнул замглавы МИД РФ.

Ранее американское издание Politico сообщало, что США хотят использовать военные объекты в соседних с Афганистаном странах для контртеррористических операций.

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россия сша мид рф рябков военная база
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