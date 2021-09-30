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Сестра Дмитрия Маликова сразу нашла общий язык с невесткой

  /   Обновлено: 30 сентября 2021 19:42
Шоу-бизнес
Сестра Дмитрия Маликова сразу нашла общий язык с невесткой
wikipedia.org  /  Natalia Arefieva / CC4

Москва, 30 сентября. Солистка группы «Новые Самоцветы» Инна Маликова рассказала об отношениях с супругой своего сына Дмитрия Маликова — младшего Анастасией Толстой.

Исполнительница, которая является младшей сестрой певца и композитора Дмитрия Маликова, по ее словам, сразу нашла общий язык с возлюбленной сына. У Маликовой и ее невестки с первой встречи возникла взаимная симпатия.

Солистка «Новых Самоцветов» убеждена, что избранница очень подходит ее сыну, так как они оба Водолеи по гороскопу. К этому же знаку зодиака принадлежат старший брат певицы и его жена.

«Дай бог им долгой совместной жизни. Это для меня будет самым большим счастьем», — отметила Маликова, говоря о сыне и его супруге.

Артистка согласна, что у нее есть внешнее сходство с невесткой. Обе они — эффектные стройные блондинки с длинными волосами. По мнению Маликовой, у ее сына просто есть предрасположенность к определенному типажу женщин, под который подходят и она, и Толстая. Этот факт нисколько не расстраивает певицу.

«У нас с ней есть внешняя схожесть, и это очень здорово», — подчеркнула артистка в интервью WMJ.ru.

Ранее племянницу Инны Маликовой Стефанию заподозрили в романе с хоккеистом Кириллом Капризовым. Дочь музыканта заметили со спортсменом на прогулке.

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маликова певица новые самоцветы
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