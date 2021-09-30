Вайкуле пожаловалась на отношение Нагиева к пожилым участникам шоу «Голоc 60+»

Москва, 30 сентября. Эстрадная певица Лайма Вайкуле, ставшая одним из наставников нового сезона проекта «Голос 60+», рассказала о вопиющем поведении ведущего шоу Дмитрия Нагиева.

Исполнительница на днях посетила шоу «Вечерний Ургант», где поделилась своими впечатлениями о музыкальном проекте. Она похвалила продюсеров, что они решили сделать подобный формат «Голоса»1, где участниками становятся пожилые люди. По признанию Вайкуле, каждый выпуск ее невероятно воодушевляет и вдохновляет, ведь «Голоc 60+» — разрушает стереотипы и показывает, что возраст не является преградой для осуществления мечты.

Однако как призналась артистка, не все на проекте ее устраивает. В беседе с Иваном Ургантом певица пожаловалась на отношение ведущего шоу «Голоc 60+» Дмитрия Нагиева к участникам. По мнению Лаймы Вайкуле, он задает пожилым людям неуместные и порой даже оскорбительные вопросы.

«Эта вся история очень грустная. Приходят люди, Дима их унижает, как может: «Можете ли вы еще дойти, можете ли вы встать»...», — возмутилась исполнительница.

Кресло наставников в новом сезоне помимо Вайкуле занимают Олег Газманов, Стас Намин и Валерий Леонтьев. Последний не так давно признался, что роль члена жюри оказалась куда сложнее, чем он думал. Леонтьев слишком серьезно относится к проекту и переживает за каждого участка.

1 незарегистрированное общественное объединение, выполняющее функции иностранного агента