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Рябков: нельзя игнорировать желание Лондона нарастить ядерный арсенал
Армия
Рябков: нельзя игнорировать желание Лондона нарастить ядерный арсенал
ФБА «Экономика сегодня»  /  Герман Парло

Москва, 30 сентября. Стремление властей Великобритании нарастить ядерные силы не должно быть проигнорировано, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Россия внимательно следит за действиями ближайших союзников США (Великобритании и Франции) относительно своих ядерных арсеналов. Москве известно о желании Лондона нарастить свои ядерные силы, обратил внимание Рябков.

«Пусть не сейчас, но со временем. Это серьезный момент, который нельзя игнорировать», — подчеркнул он.

Британское правительство весной опубликовало оборонную и внешнеполитическую стратегию. В планах Лондона значится увеличение количества ядерных зарядов до 260 единиц. Параллельно было объявлено и об увеличении расходов на военные нужды. Рябков заметил, что Москва учтет это действие британских властей.

Рябков ранее выступил с призывом предотвратить гонку вооружений в космическом пространстве. Россия призывает другие страны сесть за стол переговоров для выработки соответствующих мер по недопущению милитаризации космоса.

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великобритания рябков ядерное оружие
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