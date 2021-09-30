Рябков: нельзя игнорировать желание Лондона нарастить ядерный арсенал

Москва, 30 сентября. Стремление властей Великобритании нарастить ядерные силы не должно быть проигнорировано, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Россия внимательно следит за действиями ближайших союзников США (Великобритании и Франции) относительно своих ядерных арсеналов. Москве известно о желании Лондона нарастить свои ядерные силы, обратил внимание Рябков.

«Пусть не сейчас, но со временем. Это серьезный момент, который нельзя игнорировать», — подчеркнул он.

Британское правительство весной опубликовало оборонную и внешнеполитическую стратегию. В планах Лондона значится увеличение количества ядерных зарядов до 260 единиц. Параллельно было объявлено и об увеличении расходов на военные нужды. Рябков заметил, что Москва учтет это действие британских властей.

Рябков ранее выступил с призывом предотвратить гонку вооружений в космическом пространстве. Россия призывает другие страны сесть за стол переговоров для выработки соответствующих мер по недопущению милитаризации космоса.