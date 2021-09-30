Зеленский распорядился запустить украинский модуль на Луну к 2024 году

Киев, 30 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости запустить украинский модуль на Луну до 2024 года. Об этом сообщил украинский вице-премьер Олег Уруский.

По его словам, правительство уже заключило контракт, в рамках которого до конца 2021 года будет осуществлен запуск украинского спутника «Сич-2-30» с использованием ракето-носителя американской компании SpaceX.

«Впервые за десять лет Украина будет иметь собственный спутник на космической орбите. Минфин прекрасно знает, что космическая тема — это приоритет президента. Это включено в программу президента, правительства и Верховной рады», — пояснил Уруский.

Кроме того, Зеленский поставил правительству задачу запустить украинский модуль на Луну к 2024 году. В ближайшее время Киев выделит средства на реализацию данного проекта.

Ранее стало известно, что к 2022 году Киев намерен доставить украинский флаг на Луну в рамках совместной миссии с компанией Spacebit. При этом многие эксперты выразили уверенность, что шансы Украины стать космической державой рухнули в тот самый момент, когда экс-президент Петр Порошенко разорвал все связи с Россией.