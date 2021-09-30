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Рябков: Россия и США достигли прогресса на переговорах по стратегической стабильности
Политика
Рябков: Россия и США достигли прогресса на переговорах по стратегической стабильности
wikipedia.org  /  The Official CTBTO Photostream / CC BY 2.0

Москва, 30 сентября. Российская и американские стороны имеют расхождения по стратегической стабильности. Об этом рассказал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Несмотря на несовпадение позиций, страны достигли прогресса по некоторым вопросам в этом направлении. Россия и США хотят продолжить двигаться дальше. Стороны настроены на совместную работу, уточнил дипломат.

Ранее Рябков сообщил, что РФ не планирует обсуждать на переговорах с Соединенными Штатами образование военного альянса AUKUS. Страна имеет ряд вопросов по этой теме. Они уже направлены американскому государству, подчеркнул Рябков.

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