Рябков: Россия и США достигли прогресса на переговорах по стратегической стабильности

Москва, 30 сентября. Российская и американские стороны имеют расхождения по стратегической стабильности. Об этом рассказал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Несмотря на несовпадение позиций, страны достигли прогресса по некоторым вопросам в этом направлении. Россия и США хотят продолжить двигаться дальше. Стороны настроены на совместную работу, уточнил дипломат.

Ранее Рябков сообщил, что РФ не планирует обсуждать на переговорах с Соединенными Штатами образование военного альянса AUKUS. Страна имеет ряд вопросов по этой теме. Они уже направлены американскому государству, подчеркнул Рябков.