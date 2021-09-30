Цискаридзе уверен, что русские мужчины никогда не смогут хорошо играть в футбол

Москва, 30 сентября. Знаменитый артист балета и педагог Николай Цискаридзе убежден, что русским мужчинам не удастся достичь успехов на футбольном поле.

Как человек, который давно работает с телом, балетмейстер уверен, что россияне просто не приспособлены для футбола. По словам Цискаридзе, европейцы сложены по-другому, что делает их более выносливыми и сильными и, следовательно, подходящими для командной игры с мячом. Россияне же никогда не смогут показывать себя на поле хорошо, уверен артист.

«Это координационно невозможно. У нас другие мышцы, другое тело», — пояснил педагог в интервью для YouTube-шоу «Стрелец — молодец».

По мнению Цискаридзе, физиологические особенности россиян отражены в балете, синхронном плавании и художественной гимнастике. В балете русские сильны еще и благодаря присущей им «хороводности и музыкальности», полагает артист.

Николай Цискаридзе ранее поделился с поклонниками секретом мужской силы. Балетмейстер узнал эту тайну благодаря своему деду, который оставался в тонусе до весьма преклонных лет.