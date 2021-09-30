Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 сентября 20:50
20:48
Происшествия
Петербургский суд арестовал гражданку Узбекистана, выбросившую новорожденную дочь в реку
20:46
Политика
В Женеве прошло второе заседание делегаций России и США
20:46
Шоу-бизнес
Лена Миро объяснила, почему Самойлова не помогает сестре-инвалиду
20:44
Происшествия
Чиновницу из Иркутской области задержали за служебный подлог
20:37
Весь мир
Глава МИД Израиля Яир Лапид провел встречу с королем Бахрейна в Манаме
20:32
Общество
Делегация Владимирской области приняла участие в работе российско-сербского культурного форума
20:32
Шоу-бизнес
Прилучный сыграет сутенера в новом сериале Сарика Андреасяна
20:30
Политика
Экс-сотрудница Белого дома: Трамп считал Макрона «тюфяком»
20:30
Общество
Финляндия построит ж/д ветку на границе с Россией
20:30
Общество
Канадец убил мачете напавшую на его собаку голодную пуму
Все новости

Цискаридзе уверен, что русские мужчины никогда не смогут хорошо играть в футбол
Общество
Цискаридзе уверен, что русские мужчины никогда не смогут хорошо играть в футбол
Пресс-служба телеканала «Пятница!»

Москва, 30 сентября. Знаменитый артист балета и педагог Николай Цискаридзе убежден, что русским мужчинам не удастся достичь успехов на футбольном поле.

Как человек, который давно работает с телом, балетмейстер уверен, что россияне просто не приспособлены для футбола. По словам Цискаридзе, европейцы сложены по-другому, что делает их более выносливыми и сильными и, следовательно, подходящими для командной игры с мячом. Россияне же никогда не смогут показывать себя на поле хорошо, уверен артист.

«Это координационно невозможно. У нас другие мышцы, другое тело», — пояснил педагог в интервью для YouTube-шоу «Стрелец — молодец».

По мнению Цискаридзе, физиологические особенности россиян отражены в балете, синхронном плавании и художественной гимнастике. В балете русские сильны еще и благодаря присущей им «хороводности и музыкальности», полагает артист.

Николай Цискаридзе ранее поделился с поклонниками секретом мужской силы. Балетмейстер узнал эту тайну благодаря своему деду, который оставался в тонусе до весьма преклонных лет.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Цискаридзе уверен, что русские мужчины никогда не смогут хорошо играть в футбол
футбол цискаридзе балет
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru