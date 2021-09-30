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Петербуржец «советизировал» свою машину при помощи ковров
Общество

На дорогах Петербурга все чаще начали замечать машину, обтянутую коврами.  22-летний Георгий Магаков решил сделать из детища российского автопрома нечто по-настоящему уникальное.

Реставратор увлекается автомобилями достаточно давно и всегда мечтал сделать что-то особенное. Идея дизайна возникла, когда он посмотрел видео Федора Воробьева.

Машина дрифтера была обклеена пленкой с изображением ковра, Георгий же решил развить эту идею дальше. Магаков создал «самую советскую машину в мире», ведь именно узорные настенные и напольные покрытия и старенькие «Жигули» ассоциируются у многих с этой эпохой.

Копейка, обтянутая коврами, уже несколько недель радует своим видом жителей Петербурга. Автомобиль уже стал настоящей звездой соцсетей. 

«Уход на самом деле не вызывает трудностей. Все боятся, что машина себя будет плохо вести во время дождя. Я ехал в Питер все время под дождями. Машина вымокла вся. Дошло до того, что у нас уже в салоне оказалась вода. Но расход составил всего десять литров. Я приехал в Питер, просто ее выбил, реально выбил — и все», — поделился реставратор.

Магаков считает, что его автомобиль стал настоящим произведением искусства. Его узнают на улице, отмечают в Instagram и постоянно интересуются о новых идеях. Несколько раз «Ковролину» хотели купить, однако хозяин о продаже машины даже не думает. Уже в ближайшем будущем Георгий обещает удивить еще одной новинкой.

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