«Завидуйте молча»: Садальского обругали за идею присвоить Михалкову звание «Мать-героиня»

Москва, 30 сентября. Актер театра и кино Станислав Садальский едко высказался о присвоении режиссеру Никите Михалкову государственных наград. За постановщика массово вступились пользователи Сети.

Садальский уже неоднократно негативно высказывался в адрес автора фильмов «Утомленные солнцем» и «Свой среди чужих, чужой среди своих». Артист даже утверждал в одном из интервью, что Никита Михалков якобы выбросил документы на присвоение ему звания народного артиста России. Недавно Станислав Садальский опубликовал в Instagram-аккаунте снимок режиссера с церемонии торжественного вручение государственных наград. Актер высмеял фотографию и предложил вручить постановщику звание «Мать-героиня».

«Михалкову дают награды не по способностям, а по потребностям. У него нет только звания «Мать-героиня». Предлагаю представить к награде!» — написал звезда кино в соцсети.

Подписчики бурно отреагировали на пост артиста и предложили ему «завидовать молча». Пользователи Сети заявили, что можно по-разному относиться к Никите Михалкову, однако отрицать его вклад в мировой кинематограф нельзя. Садальскому напомнили, что автор фильма «Утомленные солнцем» стал одним из немногих российских режиссеров, которые были удостоены премии «Оскар».

«А вы завистливы? Что имеете против такого выдающегося актера и режиссера?»; «Собаки лают- караван идет. Премию «Оскар» Михалков тоже выпросил?»; «У Вас Михалков прямо кость в горле, откуда такая зависть? Он же талантливый человек!» — встали на защиту режиссера в Сети.

Садальский прослыл одним из самых скандальных российских артистов. Даже звезда фильма «Место встречи изменить нельзя» Лариса Удовиченко, которая много лет с ним тесно общалась, в какой-то момент не выдержала сложного характера друга и коллеги.