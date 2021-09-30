Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 сентября 19:23
19:20
Общество
«Скорое социальное такси» помогает особенным жителям Екатеринбурга выйти на прогулку
19:20
Общество
Цискаридзе уверен, что русские мужчины никогда не смогут хорошо играть в футбол
19:19
Происшествия
Таджикский блогер извинился за непристойное фото с храмом в Москве
19:18
Шоу-бизнес
Актриса Анна Михалкова собирает янтарь на берегу Балтийского моря у Калининграда
19:16
Общество
Уникальный летающий автомобиль продемонстрировали на выставке в Китае
19:08
Общество
Температура ниже, чем должна быть: как теплоснабжающие компании экономят на потребителях
19:08
Общество
Глава Дагестана: в регионе пока не созданы места для полноценного отдыха туристов
19:05
Шоу-бизнес
«Завидуйте молча»: Садальского обругали за идею присвоить Михалкову звание «Мать-героиня»
19:04
Весь мир
МИД Ливии указал на важность четырехстороннего соглашения о защите границ
19:01
Армия
NI: особенности российского «Циркона» стали неприятным сюрпризом для США
Все новости

«Завидуйте молча»: Садальского обругали за идею присвоить Михалкову звание «Мать-героиня»

  /   Обновлено: 30 сентября 2021 19:05
Шоу-бизнес
«Завидуйте молча»: Садальского обругали за идею присвоить Михалкову звание «Мать-героиня»
instagram.com  /  @stassadal

Москва, 30 сентября. Актер театра и кино Станислав Садальский едко высказался о присвоении режиссеру Никите Михалкову государственных наград. За постановщика массово вступились пользователи Сети.

Садальский уже неоднократно негативно высказывался в адрес автора фильмов «Утомленные солнцем» и «Свой среди чужих, чужой среди своих». Артист даже утверждал в одном из интервью, что Никита Михалков якобы выбросил документы на присвоение ему звания народного артиста России. Недавно Станислав Садальский опубликовал в Instagram-аккаунте снимок режиссера с церемонии торжественного вручение государственных наград. Актер высмеял фотографию и предложил вручить постановщику звание «Мать-героиня».

«Михалкову дают награды не по способностям, а по потребностям. У него нет только звания «Мать-героиня». Предлагаю представить к награде!» — написал звезда кино в соцсети.

Подписчики бурно отреагировали на пост артиста и предложили ему «завидовать молча». Пользователи Сети заявили, что можно по-разному относиться к Никите Михалкову, однако отрицать его вклад в мировой кинематограф нельзя. Садальскому напомнили, что автор фильма «Утомленные солнцем» стал одним из немногих российских режиссеров, которые были удостоены премии «Оскар».

«А вы завистливы? Что имеете против такого выдающегося актера и режиссера?»;

«Собаки лают- караван идет. Премию «Оскар» Михалков тоже выпросил?»;

«У Вас Михалков прямо кость в горле, откуда такая зависть? Он же талантливый человек!» — встали на защиту режиссера в Сети.

Садальский прослыл одним из самых скандальных российских артистов. Даже звезда фильма «Место встречи изменить нельзя» Лариса Удовиченко, которая много лет с ним тесно общалась, в какой-то момент не выдержала сложного характера друга и коллеги.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / «Завидуйте молча»: Садальского обругали за идею присвоить Михалкову звание «Мать-героиня»
актер кино режиссер садальский махалков
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru