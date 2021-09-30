Необъявленная война: почему в отношениях Ирана и Азербайджана наступил кризис

Отношения между Ираном и Азербайджаном в последнее время постепенно ухудшаются. Хоть два государства еще не перешли к открытой конфронтации, предпосылки к этому определяются все четче.

Как развивается кризис в регионе, что является причиной разногласий и какие шаги предпринимают Тегеран и Баку в данный момент — читайте в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

Первый очаг напряженности

Главным стимулом для нынешнего обострения стали обвинения Баку в адрес Тегерана, касающиеся прохода иранских грузов через территорию Нагорного Карабаха. Азербайджанцы заявили, что в регион ввозится топливо, являющееся запрещенным товаром из-за санкций США, а также обвинили иностранных водителей в незаконном пересечении границы.

На этом фоне пограничниками даже были задержаны два транспортных средства, доставлявшие различные грузы в город Степанакерт.

IRAN exercise near Azerbijan is a response to arrest of several Iranian truck drivers by Azerbaijan Army over carrying commercial goods such as Milk to Armenia.

Iran has given an ultimatum to Azerbaijan Republic to quickly release the drivers and their vehicles. #BreakingNews pic.twitter.com/Edzurk0zI2 — ..rei! ❤️ (@Wild_Spiritt) September 20, 2021

После этого азербайджанские таможенники стали брать с иранцев дополнительные пошлины за право проезжать по их территории: с каждого водителя взималось порядка 100 долларов. Фактически, это являлось своеобразной платой за проезд.

Кроме того, проверка фур была ужесточена, пропускную способность погранпереходов сократили, что стало причиной появления больших пробок у КПП и нанесло ущерб торговле Исламской Республики.

И если ранее иранцы могли беспрепятственно проходить по местным трассам, то по итогам нагорнокарабахского конфликта их путь стал пролегать через азербайджанскую территорию. Именно это дало Баку возможность вводить свои налоги и требовать от иностранцев получения соответствующих разрешений на проезд.

Борьба за Карабах

На протяжении многих лет существования нагорнокарабахского конфликта между Баку и Ереваном Тегеран сохранял нейтралитет. Это позволяло Исламской Республике поддерживать доброжелательные связи с соседними Арменией и Азербайджаном, выступая с позиции посредника. Особенности такой политики можно было проследить даже по завершении войны прошлого года в спорном регионе.

Так, во время своего большого тура по Закавказью на тот момент занимавший должность главы иранского МИД Джавад Зариф в обеих из этих стран высказывал свою солидарность территориальной целостности, изменяя направление риторики в зависимости от места пребывания. Однако это не помогло обеспечить долгосрочную внешнеполитическую стабильность — возникновение проблем было скорее вопросом времени.

Федеральное агентство новостей /

По итогам конфликта позиции Исламской Республики пошатнулись из-за перехода большей части Нагорного Карабаха под управление Азербайджана и укрепления в регионе другой крупной державы — Турции.

Анкара была главным союзником Баку в этой войне, обеспечивая партнера техникой, консультациями и, как сообщали СМИ, наемниками в виде лояльных боевиков из других стран. Ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Bayraktar TB2 обеспечили азербайджанцам превосходство в воздухе, что привело к утрате региона, на протяжении многих лет управляемого армянами.

Ermenistan'ın büyük zayiat verdiği ve ateşkes talebiyle sonuçlanan İkinci Dağlık #Karabağ Savaşı’nda, Ermenistan Ordusu’na ait hedeflerin %69,3’ü doğrudan #BayraktarTB2 ile imha edildi.



Güncel liste. ???? pic.twitter.com/QUa29U5uq2 — Clash Report (@clashreport) September 28, 2021

Это положило начало распространению влияния президента Реджепа Тайипа Эрдогана в этой части Закавказья. Несмотря на все политические усилия Тегерана, Анкара фактически лишила иранцев возможности принять участие в послевоенном восстановлении Нагорного Карабаха.

Кроме того, в июне была заключена Шушинская декларация о союзных отношениях, дающая Анкаре возможность расширить сеть своих военных баз на данной территории.

Провокационные действия

Получившая свои преференции Турция продолжает проявлять активность в союзном государстве, вторгаясь в зону интересов Ирана.

Новым спорным моментом, усилившим напряженность в приграничных районах, стали недавние учения Баку и Анкары «Нерушимое братство-2021» в Нахичевани, а также «Три брата-2021» в Каспийском море, где были задействованы и силы Пакистана. Использование данной акватории для воинских мероприятий стало нарушением конвенции о его правовом статусе, отмечали в Тегеране. Претензии основаны на том, что не выходящие к Каспию страны по существующему договору не могут иметь там военное присутствие.

Evidence of this can be seen in the solidarity and support of Turkey and Pakistan to Azerbaijan from the first day of the 44-day counter-offensive operations launched by Azerbaijan against the Armenian armed forces on Sept. https://t.co/2ZRTJBpekD — Pakistan Videoz Team (@PakistanVideoz) September 28, 2021

После этого Иран не остался в стороне, а перебросил в приграничные районы дополнительные силы: два ракетных дивизиона и подкрепления из состава 16-й танковой дивизии, дислоцирующейся в городе Казвин. Мониторинг северо-западных пределов страны при помощи БПЛА был усилен, а средства ПВО привели в состояние повышенной готовности.

????The air defense systems of western & northwestern #Iran is on full alert! Iranian Armed Forces deployed the 16th Armored Division of Qazvin, Imam Zaman Mechanized Brigade, the 231st Assault Brigade, the Sarollah Division & 2 missile battalions on the borders w/Azerbaijan. 1/3 pic.twitter.com/XZPdM9IRIB — AJ News Club (@ajnewsclub) September 19, 2021

Впрочем, нельзя не отметить, что Тегеран в этих условиях идет только путем конфронтации. Напротив, пока войска собирались у границ, Баку посетил замминистра иностранных дел Ирана Казем Саджапур, обозначивший интерес к развитию партнерства.

«Наша цель — выстраивать отношения, наводить мосты и укреплять сотрудничество», — сказал тогда иранский дипломат.

Примечательно, что в этом случае он ориентировался не только на Азербайджан. Поднимаемые им вопросы касались именно трехстороннего сотрудничества и отчасти были адресованы Турции.

Ответные маневры

Следующий шаг Исламской Республики, впрочем, имел милитаристский оттенок и стал своеобразной демонстрацией силы: в приграничной территории были организованы масштабные иранские учения. Под их предлогом там появилось внушительное количество сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

????????⚡️???????????????? In response to the Iranian exercises on the border with Azerbaijan, Turkey is pulling equipment to the border with Iran. pic.twitter.com/NJrZ1XPPwP — The RAGEX - News (@theragex) September 22, 2021

Очевидцы сообщили, что в ночь на 30 сентября туда прибыла крупная колонна с военной техникой, среди которой был замечен новый зенитно-ракетный комплекс средней дальности «Хорад-3». Согласно опубликованным анонсам, непосредственное начало учений состоится в пятницу, 1 октября.

Все это естественным образом спровоцировало острую реакцию в Баку.

«Каждая страна может проводить любые военные учения на своей территории, это ее суверенное право. Но когда мы анализируем это во временных рамках, то видим, что такого никогда не было. Почему именно сейчас и почему на нашей границе? Почему не организовывались учения, когда армяне были в Джебраиле, Зангелане и Физули?», — сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, комментируя происходящее.

Aliyev is concerned about the #Iranian military drills along the borders of #Azerbaijan.



“Why were the exercises not organized when the #Armenians were in Jebrayil, Zangilan and Fizuli? Why is this being done after we “liberated” these lands and ended the 30-year “occupation”?” pic.twitter.com/jHLLRLt2Wj — Jora (@TheScarmind) September 27, 2021

Пресс-секретарь иранского МИДа Саид Хатибзаде в ответ на это заметил, что в условиях нормальных отношений между странами такого рода заявления вызывают у него удивление. При этом он обозначил еще одну проблемную точку — дружбу Азербайджана с Израилем.

«Очевидно, что Исламская Республика Иран не потерпит демонстративного присутствия сионистского режима у своих границ, и в этой связи она примет все меры, которые сочтет необходимыми для защиты национальной безопасности», — заявил дипломат.

Израильский след

Баку и Тель-Авив имеют стабильные отношения на протяжении длительного периода времени. Особенно это касается их сотрудничества в вопросах военно-промышленного комплекса.

Азербайджанские войска активно используют израильские БПЛА, ракеты, ПТРК и иное оружие, которое применялось в том числе и во время конфликта в Карабахе.

Кроме того, в стране активно работают разного рода компании из еврейского государства, которое в добавок ко всему является крупным покупателем нефти у Баку.

Israel - Azerbaijan



In light of the growing tension between Iran and Azerbaijan it’s interesting to read this tweet from the chairman of the state customs committee in Azerbaijan, Safar Mehdiyev, on a meeting held yesterday:



“During the meeting with Ambassador of the State of pic.twitter.com/xQhTIf4HLJ — Truthless World (@TruthlessW) September 29, 2021

Также появились сообщения, что на азербайджанскую территорию прибыли подразделения радиоэлектронной разведки из Израиля. Обеспокоенность Тегерана этим обстоятельством обусловлена тем, что эта страна является одним из ключевых региональных соперников Ирана, так что усиление его возможностей в наблюдении за Исламской Республикой вряд ли может быть оценено положительно.

«Мы не потерпим присутствия Израиля по соседству», — сказал бригадный генерал КСИР Мухаммад Пакпур, комментируя провокационные военные учения у азербайджанских рубежей.

Подстраховка — лояльные формирования в Закавказье

Проиранские СМИ в настоящее время распространяют сообщение о появлении в Азербайджане нового движения исламского сопротивления — «Хусейнитов». Логотип, размещенный на знамени данного формирования, имеет явное сходство с поддерживаемыми Тегераном шиитскими организациями, созданными при поддержке Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

По мнению авторов Telegram-канала «Рыбарь», сейчас «Хусейниты» являются криптогруппировкой, активность которой может выражаться лишь в публикации заявлений в социальных сетях и разного рода медийными акциями. Подобный опыт проиранские организации схожего толка ранее уже продемонстрировали в Ираке.

Но такие структуры могут вырасти в нечто большее и стать базой для развития полноценной военно-политической организации. Одним из ярких примеров этого является ливанская «Хезболла».

Федеральное агентство новостей /

«Хусейниты» в Азербайджане могут стать своеобразной подстраховкой для Ирана, формирующего подполье на случай обострения отношений с этой страной, а также для противодействия обозначенной выше израильской активности в регионе.

Второй игрок

Параллельно с этими событиями усилия Тегерана высоко оценивают противники Баку. На фоне эскалации приграничной обстановки в столице Армении были произнесены слова одобрения в адрес Тегерана.

На встрече с иранским послом в Ереване армянский вице-премьер Сурен Папикян поблагодарил Исламскую Республику за «конструктивную позицию» в регионе. Так что на фоне разлада с одним значимым игроком Закавказья, контакты с другим усиливаются, что, безусловно, скажется на развитии двустороннего партнерства.

Благодаря этому Тегеран получает возможность лучше укрепиться в другой соседней стране.

Вице-премьер Сурен Папикян принял посла Исламской Республики Иран в Республике Армения - https://t.co/Pgf2yvfSu3 pic.twitter.com/I5dsP3wFkg — KarabakhTimes (@KarabakhTimes) September 29, 2021

Развитие ситуации не за горами

На недавно проходившей в Нью-Йорке Генассамблее ООН главы внешнеполитических ведомств Ирана и Азербайджана проводили двустороннюю встречу, обозначив свой интерес к мирному решению разногласий, однако пока это не привело к реальным результатам.

Не исключено, что намеченные на завтра учения повлекут за собой новый виток региональной напряженности, если конфликт постепенно не сойдет на нет.

Iran still pulling hardware to its northwestern borders (Azerbaijan). This one is Iran's most advanced Karrar tank, a local derivative of the Russian T-90MS. pic.twitter.com/Ou6wto839A — 301???????? (@301_AD) September 29, 2021

В любом случае Баку и Тегеран пока не позволяют себе резких выпадов в адрес друг друга на официальном уровне, в этом вопросе сохраняется относительная стабильность. Отношения иранского лидера Эбрахима Раиси с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым являются подчеркнуто доброжелательными.

Существующие же споры являются для обеих сторон сигналом для усиления двусторонней работы. В любом случае вряд ли стоит ожидать, что Тегеран легко сдаст регион Турции и Израилю.