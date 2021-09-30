NI: особенности российского «Циркона» стали неприятным сюрпризом для США

Вашингтон, 30 сентября. Особенности российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» являются весьма неприятным фактом для Соединенных Штатов, считают американские эксперты.

Специалисты из РФ недавно успешно завершили очередной этап тестирования гиперзвукового боеприпаса «Циркон», ввиду чего он стал еще на шаг ближе к появлению в войсках, приводит «ПолитРоссия» перевод статьи американского военного эксперта Марка Эпископоса для издания The National Interest. Он напомнил, что новейшая ракета способна развивать скорость до девяти Махов и поражать цели на расстоянии до 1500 километров.

Перехватить «Циркон» практически невозможно из-за невероятно высокой скорости и маневренности, отметил журналист. По его словам, этот «сюрприз» весьма неприятен для Вашингтона, так как боеприпас будет представлять огромную угрозу для американских авианосных групп, чего опасаются в США.

«Ракета "Циркон" предназначена для широкого применения на новейших и наиболее боеспособных надводных кораблях России, в том числе на линейных крейсерах "Адмирал Нахимов" и "Петр Великий". <…> Также он будет играть важную роль на новых ядерных подводных лодок проекта "Ясень-М"», — рассказал аналитик.

Ранее журналисты из Китая назвали российскую гиперзвуковую ракету «Циркон» грозой авианосцев ВМС США. По их словам, появление у России подобного мощного вооружения станет концом господства американских авианесущих кораблей.