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Последний генерал-губернатор Барбадоса Мейсон станет первым президентом республики

  /   Обновлено: 30 сентября 2021 19:02
Политика
Последний генерал-губернатор Барбадоса Мейсон станет первым президентом республики
en.wikipedia.org  /  Regani

Бриджтаун, 30 сентября. Островное государство Барбадос после конституционной реформы откажется от власти британской королевы Елизаветы II, а на место генерал-губернатора придет первый президент.

Первой главой парламентской республики Барбадос станет последний генерал-губернатор Сандра Мейсон. Ее кандидатуру единогласно одобрили в рамках заседания законодательного органа, на котором было принято окончательное решение об изменении конституционного строя государства. О смене должности Мейсон сообщила премьер-министр Миа Моттли.

Несмотря на то, что Барбадос формально является частью британского Содружества, все страны которого признают власть королевы Елизаветы II, на деле государство вышло из-под власти метрополии в 1966 году. Окончательный отказ от статуса конституционной монархии и переход к парламентской республике назначен на 30 ноября.

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Елизавета II великобритания конституция реформа независимость барбадос
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