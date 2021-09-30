Последний генерал-губернатор Барбадоса Мейсон станет первым президентом республики

Бриджтаун, 30 сентября. Островное государство Барбадос после конституционной реформы откажется от власти британской королевы Елизаветы II, а на место генерал-губернатора придет первый президент.

Первой главой парламентской республики Барбадос станет последний генерал-губернатор Сандра Мейсон. Ее кандидатуру единогласно одобрили в рамках заседания законодательного органа, на котором было принято окончательное решение об изменении конституционного строя государства. О смене должности Мейсон сообщила премьер-министр Миа Моттли.

Несмотря на то, что Барбадос формально является частью британского Содружества, все страны которого признают власть королевы Елизаветы II, на деле государство вышло из-под власти метрополии в 1966 году. Окончательный отказ от статуса конституционной монархии и переход к парламентской республике назначен на 30 ноября.