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Цискаридзе сравнил травлю Волочковой в Большом театре с поездом
Шоу-бизнес
Цискаридзе сравнил травлю Волочковой в Большом театре с поездом
Prt Scr youtube.com  /  @ещёнепознер

Москва, 30 сентября. Скандально известная балерина Анастасия Волочкова пережила серьезную травлю в Большом театре, вспомнил знаменитый балетмейстер и педагог Николай Цискаридзе.

По словам артиста, именно он настоял на переезде звезды шпагатов из Петербурга в Москву и призвал ее начать карьеру в Большом театре. Балетмейстер оставался партнером Волочковой в течение многих лет.

«Когда я столкнулся с тем, что с ней стали вытворять… Нет ничего страшнее того поезда, под который она попала», — отметил Цискаридзе в интервью для YouTube-шоу «Стрелец — молодец».

Как пояснил балетмейстер, его профессию можно сравнить с Олимпиадой, на которую нужно выходить каждый день и при этом побеждать. Чтобы сохранять форму, необходимо усердно трудиться, добавил педагог. Волочкова же в тот период была «директором вселенной», потому что ее все восхваляли, отметил Цискаридзе.

«Кажется, что все это навсегда. Пережить удар было сложно», — подчеркнул артист.

Балетмейстер рассказал, что призывал балерину задуматься над своей формой, поскольку она вредила не только своей карьере, но партнерам. Однако в итоге Волочкова ушла из Большого театра в связи с давлением руководства, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее Цискаридзе высказался о современном западном балете. По словам педагога, постановки, демонстрирующиеся в других странах, основаны на русской классике.

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волочкова цискаридзе большой театр
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