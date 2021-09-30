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Житель Флориды поймал аллигатора при помощи мусорного бака
Общество

Аллигатор проник во двор жителя Флориды. Однако мужчина не испугался хищника, а придумал креативный способ его изловить.

«Укротитель» взял в руки мусорный бак и направился к нарушителю спокойствия. Дикое животное пятилось назад, однако мужчина вовремя отпустил крышку, и та захлопнулась, заперев рептилию в контейнере.

Видеоролик облетел по всему миру и набрал миллионы просмотров в социальных сетях. А в Twitter появилось ироничное напоминание: «Аллигаторы не подлежат переработке в вашей синем мусорном баке с крышкой. Пожалуйста, позвоните на горячую линию отлова животных для получения помощи».

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