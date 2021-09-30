Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 сентября 19:22
19:20
Общество
«Скорое социальное такси» помогает особенным жителям Екатеринбурга выйти на прогулку
19:20
Общество
Цискаридзе уверен, что русские мужчины никогда не смогут хорошо играть в футбол
19:19
Происшествия
Таджикский блогер извинился за непристойное фото с храмом в Москве
19:18
Шоу-бизнес
Актриса Анна Михалкова собирает янтарь на берегу Балтийского моря у Калининграда
19:16
Общество
Уникальный летающий автомобиль продемонстрировали на выставке в Китае
19:08
Общество
Температура ниже, чем должна быть: как теплоснабжающие компании экономят на потребителях
19:08
Общество
Глава Дагестана: в регионе пока не созданы места для полноценного отдыха туристов
19:05
Шоу-бизнес
«Завидуйте молча»: Садальского обругали за идею присвоить Михалкову звание «Мать-героиня»
19:04
Весь мир
МИД Ливии указал на важность четырехстороннего соглашения о защите границ
19:01
Армия
NI: особенности российского «Циркона» стали неприятным сюрпризом для США
Все новости

МИД Ливии указал на важность четырехстороннего соглашения о защите границ
Весь мир
МИД Ливии указал на важность четырехстороннего соглашения о защите границ
Prt Scr youtube.com  /  مكتب الاعلام - القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية

Ниамей, 30 сентября. Министр иностранных дел переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Наджла Мангуш призвала к ускорению активизации четырехстороннего соглашения об обеспечении безопасности общих границ.

Речь главы внешнеполитического ведомства прозвучала накануне в ходе официального визита в западноафриканское государство. Дипломат встретилась с президентом Нигера Мохамедом Базумом.

Мангуш заверила лидера страны, что продвижение соглашения укрепит стабильность и безопасность во всем регионе. Оно принесет пользу местному населению и осуществит их стремления к развитию.

По ее словам, реализация договора поспособствует устранению явлений терроризма, трансграничной организованной преступности и контрабанды. Это также сократит поток нелегальной миграции.

В конце августа в Алжире прошла конференция глав МИД соседних с Ливией стран. По итогам встреч Наджла Мангуш заявила, что Триполи совместно с Суданом, Чадом и Нигером создаст механизм по обеспечению защиты границ. Инициатива призвана содействовать достижению безопасности в регионе.

Ранее президент Нигера попросил премьер-министра ПНЕ Абд аль-Хамида Дабибу о помощи в борьбе с терроризмом и нелегальной миграцией. Политик предложил объединить усилия для решения общих проблем.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / МИД Ливии указал на важность четырехстороннего соглашения о защите границ
ливия нигер
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru