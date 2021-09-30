МИД Ливии указал на важность четырехстороннего соглашения о защите границ

Ниамей, 30 сентября. Министр иностранных дел переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Наджла Мангуш призвала к ускорению активизации четырехстороннего соглашения об обеспечении безопасности общих границ.

Речь главы внешнеполитического ведомства прозвучала накануне в ходе официального визита в западноафриканское государство. Дипломат встретилась с президентом Нигера Мохамедом Базумом.

Мангуш заверила лидера страны, что продвижение соглашения укрепит стабильность и безопасность во всем регионе. Оно принесет пользу местному населению и осуществит их стремления к развитию.

По ее словам, реализация договора поспособствует устранению явлений терроризма, трансграничной организованной преступности и контрабанды. Это также сократит поток нелегальной миграции.

В конце августа в Алжире прошла конференция глав МИД соседних с Ливией стран. По итогам встреч Наджла Мангуш заявила, что Триполи совместно с Суданом, Чадом и Нигером создаст механизм по обеспечению защиты границ. Инициатива призвана содействовать достижению безопасности в регионе.

Ранее президент Нигера попросил премьер-министра ПНЕ Абд аль-Хамида Дабибу о помощи в борьбе с терроризмом и нелегальной миграцией. Политик предложил объединить усилия для решения общих проблем.