Санкт-Петербург, 30 сентября. Бизнесмен Евгений Пригожин обратился в ФБР и Минюст США с требованием возбудить уголовные дела против лиц, причастных к фальсификации данных о якобы «вмешательстве» РФ в выборы.

Основной владелец фирмы Fusion GPS Гленн Симпсон давал показания по «российскому следу» в президентских выборах США. Однако его заявления необходимо проверить, так как с Симпсоном тесно работал Майкл Сассманн, которого обвинили в даче ложных сведений. Более того, последний сотрудничал с Fusion GPS и реализовывал разработанную этой компанией стратегию.

«С учетом этого факта необходимо проверить все заявления, ранее сделанные Гленном Симпсоном в адрес Конгресса, ФБР и других федеральных органов по «российскому следу», в том числе по делу против "Конкорда"», — говорится в сообщении пресс-службы «Конкорд».

Пригожин также призывает обратить внимание на экс-сотрудника МИ-6 Кристофера Стила.

«Задокументирована и роль бывшего агента МИ-6 Кристофера Стила, который предоставлял ФБР несоответствующую действительности информацию о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы президента США», — уточняется в объяснении.

Prt Scr vk.com / Пресс-служба компании «Конкорд»

Обвинение спецпрокурора Джона Дюрама свидетельствует о том, что по просьбе Гленна Симпсона были даны ложные показания. А Кристофер Стил, работавший на владельца Fusion GPS, составил «российское досье» с неправомерными обвинениями в адрес российских лиц.

«Все вышеперечисленное подтверждает, что обвинения во «вмешательстве» в выборы президента США, равно как и наложенные на Евгения Викторовича Пригожина санкции, основаны на ложной информации, а значит, являются необоснованными и незаконными», — подытожили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что юристы Пригожина нашли след МИ-6 в деле о «вмешательстве» в американские выборы. Бизнесмен также настоял на раскрытии «доказательств», которые послужили основой для внесения его в санкционный список.