Ливийский парламентарий указал на планы исламистов сорвать выборы

Бенгази, 30 сентября. Депутат Палаты представителей Ливии Саид Амгиб сообщил о планах радикальных исламистов сорвать избирательный процесс. Он назвал «заговором» предстоящие встречи в Марокко, которые пройдут с участием Высшего государственного совета (ВГС), поддерживающего «Братьев-мусульман» (запрещено в РФ).

«То, что происходит в Марокко, – это заговор с целью отложить или отменить выборы», – заявил парламентарий.

Он напомнил, что Палата представителей в начале сентября ратифицировала закон о выборах. Документ принят на официальном заседании и отправлен Высшей национальной избирательной комиссии (HNEC).

Депутат призвал народ и партии поддержать утвержденный проект. Только так, на его взгляд, можно достичь проведения плебисцита, запланированного на 24 декабря.

Член ВГС Абд ар-Рахман Шатер накануне объявил, что встречи между консультативным органом и Палатой представителей стартуют в четверг, 30 сентября. На переговорах в Марокко участники рассмотрят закон о выборах. Он отметил, что «продолжительность заседаний определяется не сроком, а скорее достижением консенсуса».

Ранее глава ВГС Халед аль-Мишри потребовал переноса избирательного процесса. Он указал, что в нынешних условиях проведение голосования в стране невозможно.

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил об опасности срыва выборов в Ливии. Это, по его словам, может привести к новой вооруженной эскалации.