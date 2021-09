Администрация Байдена даст мигрантам из Мексики «зеленый свет» на въезд в США

Вашингтон, 30 сентября. Министерство внутренней безопасности США готовит новый меморандум, который призван отменить миграционную политику времен Трампа.

Речь идет о так называемом Протоколе защиты мигрантов, который более известен как закон «оставайся в Мексике», согласно которому мигранты, желающие получить официальный статус в США обязаны дожидаться решений миграционных органов на территории Мексики. Официально такой шаг был предпринят в качестве меры, направленной на сдерживание распространения COVID-19 среди беженцев, находящихся в лагерях временного содержания в США. На практике это позволяло миграционным судьям Соединенных Штатов отклонять прошения беженцев о предоставлении им официального статуса в США из-за неявки просителя в суд.

U.S. DHS plans to issue new memo ending Trump-era immigration policy https://t.co/KEbEgoNStV