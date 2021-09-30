Администрация Байдена даст мигрантам из Мексики «зеленый свет» на въезд в США

Вашингтон, 30 сентября. Министерство внутренней безопасности США готовит новый меморандум, который призван отменить миграционную политику времен Трампа.

Речь идет о так называемом Протоколе защиты мигрантов, который более известен как закон «оставайся в Мексике», согласно которому мигранты, желающие получить официальный статус в США обязаны дожидаться решений миграционных органов на территории Мексики. Официально такой шаг был предпринят в качестве меры, направленной на сдерживание распространения COVID-19 среди беженцев, находящихся в лагерях временного содержания в США. На практике это позволяло миграционным судьям Соединенных Штатов отклонять прошения беженцев о предоставлении им официального статуса в США из-за неявки просителя в суд.

U.S. DHS plans to issue new memo ending Trump-era immigration policy https://t.co/KEbEgoNStV — CGTN (@CGTNOfficial) September 30, 2021

В июне Министерство выпустило меморандум, который прекращал действие принятого при Трампе закона, однако это решение было оспорено в федеральном суде штата Техас. В августе Верховный суд, несмотря на действия со стороны администрации Байдена, поддержал решение предыдущей инстанции, оставив Протокол защиты мигрантов в силе.

Своим новым решением Министерство внутренней безопасности намерено обойти действующий запрет на нахождение мигрантов на территории США.

«Издав новый меморандум, прекращающий действие MPP, Департамент намерен решить проблемы, поднятые судами в отношении предыдущего меморандума», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Правозащитные организации и представители левого крыла Демократической партии неоднократно критиковали президента Байдена за нежелание выполнять предвыборные обещания о либерализации миграционного законодательства. Администрацию Белого дома обвиняли в следовании жесткой миграционной политике своего предшественника Дональда Трампа.

Global Look Press / Damian Sanchez / XinHua

В свою очередь Республиканская партия критикует администрацию Байдена за неспособность навести порядок на южных границах США, где с начала года разворачивается масштабный миграционный кризис, который сопровождается многочисленными случаями нарушения государственной границы Соединенных Штатов.