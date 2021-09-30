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Администрация Байдена даст мигрантам из Мексики «зеленый свет» на въезд в США
Весь мир
Администрация Байдена даст мигрантам из Мексики «зеленый свет» на въезд в США
Global Look Press  /  Keiko Hiromi / AFLO

Вашингтон, 30 сентября. Министерство внутренней безопасности США готовит новый меморандум, который призван отменить миграционную политику времен Трампа.

Речь идет о так называемом Протоколе защиты мигрантов, который более известен как закон «оставайся в Мексике», согласно которому мигранты, желающие получить официальный статус в США обязаны дожидаться решений миграционных органов на территории Мексики. Официально такой шаг был предпринят в качестве меры, направленной на сдерживание распространения COVID-19 среди беженцев, находящихся в лагерях временного содержания в США. На практике это позволяло миграционным судьям Соединенных Штатов отклонять прошения беженцев о предоставлении им официального статуса в США из-за неявки просителя в суд.

В июне Министерство выпустило меморандум, который прекращал действие принятого при Трампе закона, однако это решение было оспорено в федеральном суде штата Техас. В августе Верховный суд, несмотря на действия со стороны администрации Байдена, поддержал решение предыдущей инстанции, оставив Протокол защиты мигрантов в силе.

Своим новым решением Министерство внутренней безопасности намерено обойти действующий запрет на нахождение мигрантов на территории США.

«Издав новый меморандум, прекращающий действие MPP, Департамент намерен решить проблемы, поднятые судами в отношении предыдущего меморандума», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Правозащитные организации и представители левого крыла Демократической партии неоднократно критиковали президента Байдена за нежелание выполнять предвыборные обещания о либерализации миграционного законодательства. Администрацию Белого дома обвиняли в следовании жесткой миграционной политике своего предшественника Дональда Трампа.

Правозащитники потребовали от Байдена выполнить обещания и впустить мигрантов в США
Global Look Press  /  Damian Sanchez / XinHua

В свою очередь Республиканская партия критикует администрацию Байдена за неспособность навести порядок на южных границах США, где с начала года разворачивается масштабный миграционный кризис, который сопровождается многочисленными случаями нарушения государственной границы Соединенных Штатов.

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мигранты сша мексика
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