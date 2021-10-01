Эрдоган связал мир в Сирии с отношениями между Анкарой и Москвой

Анкара против планов США признать «Серых волков» террористической группировкой, Эрдоган в очередной раз опроверг наличие курдского вопроса, Анкара использует отношения с «Талибаном»1 (запрещено в РФ) для усиления влияния Турции в регионе, сенатор США пригрозил Турции новыми санкциями за С-400 — автор Telegram-канала «Стамбульский волк» рассказывает о главных событиях недели в Турции.

Эрдоган связал мир в Сирии с отношениями Анкары и Москвы

Мир в Сирии зависит от сотрудничества между Анкарой и Москвой, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду во время саммита со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Эрдоган подчеркнул важность совместных действий Турции и России в Сирии, где страны поддерживают разные стороны конфликта:

«Шаги, которые мы предпринимаем вместе, имеют большое значение. Мир в регионе зависит от отношений между Турцией и Россией».

Саммит в среду, 29 сентября, стал первой личной встречей между двумя лидерами и состоялся на фоне нарастающей напряженности на севере Сирии: особенно в северо-западной провинции Идлиб, которую ранее Анкара обязалась очистить от террористических группировок, но так этого и не сделала.

Турция приобрела С-400 так как США не продавали Patriot

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Турция закупила у России системы противоракетной обороны С-400, потому что США не продавали Анкаре комплексы Patriot.

«Мы были вынуждены приобрести российские ЗРС», — сказал Калин.

Турецкие власти хотели купить американские системы ПВО на собственные деньги. Президент говорил это бесчисленное количество раз руководству Соединенных Штатов еще во время администрации Барака Обамы, уточнил Калын.

Сенатор США пригрозил Турции новыми санкциями за С-400

Роберт Менендес, сенатор-демократ и председатель комитета Сената США по международным отношениям, предупредил Турцию, что она столкнется с ограничительными мерами, если купит вторую батарею зенитно-ракетных комплексов С-400 российского производства.

«Мы были предельно ясны, когда писали закон CAATSA: санкции предусмотрены для любой организации, которая ведет значительный бизнес с российскими военными или разведывательными службами. Новые покупки со стороны Турции должны означать новые санкции», — заявил Менендес на своей официальной странице в Twitter.

We were crystal clear when we wrote the CAATSA law: Sanctions are mandated for any entity that does significant business with the Russian military or intelligence sectors. Any new purchases by Turkey must mean new sanctions. https://t.co/FfFTxjRKlI — Senate Foreign Relations Committee (@SFRCdems) September 27, 2021

Турция настроена на нормализацию отношений с Арменией

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара «позитивно смотрит на нормализацию отношений» с Арменией после окончания конфликта между Баку и Ереваном за контроль над Нагорным Карабахом.

«Основной причиной прекращения наших дипломатических связей с Арменией и закрытия границ в 1992 году было вторжение Еревана в Нагорный Карабах. Поскольку эта проблема решена, фактически нет никаких препятствий на пути к нормализации отношений с Арменией. Но в Нагорном Карабахе есть еще нерешенные вопросы», — сказал он 28 сентября в интервью телеканалу Haber Global TV.

Эрдоган пытается использовать отношения с «Талибаном» (запрещено в РФ) для усиления влияния Турции в регионе

По словам аналитиков, Турция рассматривает влияние в Афганистане как опору для политической и экономической экспансии в Центральной Азии и предотвращения нового притока беженцев. Об этом говорится в статье для консервативного американского аналитического центра Heritage Foundation.

«Природа не терпит пустоты. И Афганистан тоже. Эта страна — не кладбище империй, а перекресток. Это остается верным в наш век соперничества великих держав. Резкий уход президента США Джо Байдена из страны открыл путь не только для возвращения к власти талибов, но и для других государств, чтобы утвердить свое влияние. Большое внимание было уделено той роли, которую могут сыграть Китай, Иран и Россия. Однако один ключевой вопрос будет заключаться в следующем: что станет делать Турция?» — говорится в публикации.

Turkey's Risky Afghanistan Strategy | The Heritage Foundationhttps://t.co/wyrfNCSTJ4 — Rojname Kurdish News ☀️ (@Rojname_com) September 29, 2021

Анкара недовольна желанием Вашингтона признать «Серых волков» террористической группировкой

Министерство иностранных дел Турции осудило законопроект США о признании крайне правой националистической идеологии Турции в качестве террористической организации.

«Подготовка этого документа в Палате представителей, которая строится на необоснованных претензиях, противоречит укоренившемуся союзу между Турцией и США. Эти шаги крайне печальны и вызывают тревогу», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç’in ABD Kongresi’nde Ülkemizi Hedef Alan Gelişmeler Hakkındaki Soruya Cevabı https://t.co/NL29cBIY2n pic.twitter.com/5nqzEa5ExW — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) September 29, 2021

Близкая к Эрдогану компания Albayrak получила сотни государственных тендеров за 11 лет

Холдинг Albayrak, управляемый близким союзником президента Реджепа Тайипа Эрдогана, за последние одиннадцать лет получил 437 публичных тендеров на общую сумму более 7 миллиардов турецких лир, сообщила газета Birgün 27 сентября.

Компания, которой руководит Нури Албайрак вместе со своими братьями, провела большое количество работ для местных муниципалитетов и государственных учреждений Турции, включая аренду автомобилей, строительство и вывоз мусора.

Фирма также приобрела у властей предприятия по производству сахара, бумаги и промышленного оборудования в рамках масштабной приватизации, проведенной правящей «Партией справедливости и развития» (ПСР).

Albayrak Holding, son 11 yılda yaklaşık 7 milyar TL değerinde 437 ihale aldı https://t.co/VBaKoRWnS7 pic.twitter.com/oSEJxWNTzw — Demokrat Haber (@DemokratHaber) September 27, 2021

Действительно ли в Турции есть 1,5 миллиона террористов?

Этим вопросом задался лидер «Партии демократии и прогресса» (DEVA) Али Бабаджан. Таким образом политик раскритиковал чрезмерное преследование турецкими судами граждан по обвинениям в терроризме при правлении Эрдогана.

Бабаджан отметил, что в период с 2016 по 2020 годы было начато не менее 1 576 566 расследований по подозрению в членстве в вооруженных террористических организациях.

Курды сыграют решающую роль на предстоящих выборах в Турции

Заместитель лидера «Народной демократической партии» (НДП) Тайип Темел заявил, что оба политических альянса в Турции нуждаются в курдской партии, поскольку ее голоса превышают 15 процентов.

«Несмотря на то, что некоторые утверждают, что мы теряем голоса, наши опросы и исследования показывают, что НДП твердо стоит на ногах. И «Национальному альянсу» оппозиции, и «Народному альянсу» правящей коалиции понадобится наша партия», — сказал он.

HDP'li Tayip Temel: İttifaklara kapalı da değiliz, teşne de değilizhttps://t.co/RzHnV4jiiH pic.twitter.com/4DAk2cxOn3 — ABC Gazetesi (@abcgazete) September 26, 2021

Эрдоган в очередной раз опроверг существование курдского вопроса

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 23 сентября, что у Турции нет проблем с курдами и что его правящая «Партия справедливости и развития» (ПСР) «уже решила этот вопрос».

Эрдоган сообщил об этом в ответ на слова главы оппозиционной «Республиканской народной партии» (РНП) Кемаля Кылычдароглу. Политик сказал, что эту проблему можно будет решить при сотрудничестве с «Народной демократической партией», которая представляет курдов в парламенте.

Депутат ПСР пригрозил карой небесной, если не проголосовать за партию Эрдогана

Законодатель от правящей «Партии справедливости и развития» (ПСР) Шанель Едийылдыз, выступая перед избирателями, заявил, что всеобщие выборы в 2023 году станут важным этапом в политической жизни Турции.

«Не думайте, что мы не будем в ответе в загробном мире за свои решения во время выборов. За неправильный голос на том свете вы заплатите еще больше, чем пропущенные молитвы, посты или паломничество в Мекку», — сказал депутат.

Эрдоган совершает экономическое безумие

Бывший руководитель Международного валютного фонда (МВФ) Десмонд Лахман предупредил, что Реджеп Тайип Эрдоган играет в «безрассудную игру» с экономикой страны в преддверии президентских выборов 2023 года.

На прошлой неделе Центральный банк Турции снизил базовую процентную ставку, несмотря на глобальный инфляционный прессинг и предупреждения МВФ.

Решение ЦБ, принятое очевидно под сильным политическим давлением со стороны Эрдогана, означает, что отечественные и иностранные инвесторы захотят покинуть турецкий рынок.

«Тем временем национальная валюта, которая достигла рекордно низкого уровня, похоже, будет продолжать слабеть», — написал Лахман в статье для The Hill.

Обсуждение возвращения Турции к парламентской системе

Представители шести партий из оппозиционного политического крыла Турции собрались на встрече, посвященной восстановлению парламентской системы в стране.

На переговорах присутствовали: основная оппозиционная «Республиканская народная партия» (РНП), «Хорошая партия», «Партия счастья», «Демократическая партия», «Партия демократии и прогресса» Али Бабаджана и «Партия будущего» во главе с экс-премьером Ахметом Давутоглу.

Представители отметили, что выступают за «сильный парламент».

«Беспристрастный президент, объединяющий все фракции» — это основная предпосылка для установления разделения властей, заявили они.

Кроме этого, делегаты добавили, что судебная система, действующая вне тени правительства, также является еще одной необходимостью для современной республики.

Оппозиция обещает отказаться от президентской системы

Следующий кандидат на пост главы государства Турции должен пообещать восстановить парламентскую систему правления. Об этом заявил бывший заместитель премьер-министра и основатель «Партии демократии и прогресса» (DEVA) Али Бабаджан, выступая на турецком телеканале Haber Global.

Президентская система исполнительной власти действует в стране после референдума в 2017 года и считается провалившейся.

По мнению Бабаджана, любой кандидат, на стороне которого выступит его партия, должен будет полностью поддержать идею возвращения к парламентскому правлению.

«В противном случае он может оказаться самым большим препятствием на пути перехода от одной системы к другой», — заявил он.

DEVA Partisi lideri Babacan: İster kendi adayımızı çıkaralım ister bir grup siyasi parti olarak bir aday üzerinde mutabık kalalım; bizim cumhurbaşkanı adayımızın parlamenter sistemi sonuna kadar desteklemesi lazım.https://t.co/wNi2Ci6T1o — Dünya Gazetesi (@dunya_gazetesi) September 22, 2021

1 Организация запрещена на территории РФ.

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