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Уникальный летающий автомобиль продемонстрировали на выставке в Китае
Общество

Автомобиль-вертолет представили на китайской авиационной выставке. Машина может взлетать и приземляться вертикально, не требуя взлетной полосы.

Австралийские ученые наделили автомобиль характеристиками и мощностями вертолета. По земле машина может развивать скорость до 120 километров в час, а в воздухе — до 160. Такое судно может «припарковаться» на крыше любого дома. Создатели уверены, что новинка решит проблему с парковочными местами и пробками в больших городах.

Разработчики прозвали автомобиль будущего «воздушным «Феррари». Они грозятся создать здоровую конкуренцию Ferrari и Lamborghini. Уже в день презентации летающего авто на выставке компания получила 120 предварительных заказов.

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